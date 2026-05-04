8. kez geliyor: Şimşek 'önlem aldık' dedi ama önceki aflarla ülkeye gelen 'para'lıların sicili çok karanlık!

Ülkeye yabancı yatırımcı ve para getirmek isteyen ekonomi yönetimi siyasi krizle iyice derinleşen ekonomik krize pansuman arıyor.

Kemer sıkma politikalarını 3 yıldır yürürlüğe almış olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Varlık Barışı'nın bugün TBMM gündemine geleceğini açıkladı.

Şimşek, yurt dışındaki para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesini hedefleyen yeni Varlık Barışı düzenlemesinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını açıkladı.

KARA PARAYA KARŞI ÖNLEMİ ALINDI SAVUNMASI

Şimşek, Hürriyet'e yaptığı açıklamada suç gelirlerinin aklanmasına karşı uluslararası standartlara uyum sağlandığını ve kademeli vergilendirme yapılacağını ileri sürdü:

'Kara para’ konusunda ise en üst düzeyde önlemlerin alındığını ifade eden Şimşek, öngörülen uygulamada, başta Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olmak üzere uluslararası kuruluşlarca belirlenen standartlara uyum sağlandığını kaydetti.

Ancak Şimşek’in bu düzenlemeyi bir gereklilik gibi sunmasına karşın, muhalefet ve kamuoyu geçmişteki acı tecrübelere işaret ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Nisan 2026’daki konuşmasında, bu uygulamanın suç şebekelerine yasal zemin hazırladığını şu sözlerle eleştirmişti:

“Varlık Barışı sayın Erdoğan’ın icadı; ya başbakan iken, ya yönetimde, cumhurbaşkanı iken. 2008, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022. Ne kadar geldi? Bilinmez. Kim getirdi? Bilinmez. Bir tek şey söylüyor; ‘Nasıl kazandığının önemi yok. Nereden elde ettiğinin önemi yok. Yeter ki parayı getir.’ Bu paralar geliyor. Sonra ne oluyor? Yedi kez çıkan Varlık Barışı’ndan sonra? Uyuşturucu Baronu Çetin Gören, Varlık Barışı’ndan yararlanmış. 2020’de Bataklık Operasyonu’ndan tutuklanmış. Ya da Uyuşturucu Baronu Nenad Petrak, Varlık Barışı’ndan yararlanmış 2023’te. Bunun için bir kez daha Türkiye’ye bu kirli parayı ve Türkiye’nin başını derde sokacak bu parayı getirmeyin.”

VARLIK BARIŞININ ‘GURUR’ TABLOSU!

Varlık Barışı'nın kara para aklama mekanizmasına dönüştüğünün en somut örneği ise Çetin Gören vakası oldu. Brezilya ve Hollanda’da uyuşturucu ticareti nedeniyle hapis yatan ve kırmızı bültenle aranan Gören, Türkiye’nin ilan ettiği Varlık Barışı sayesinde servetini ülkeye getirerek yasal sisteme dahil etti.

2016’da parasını aklayan Gören’e, 2018 yılında Elazığ Valiliği tarafından iki ayrı silah ruhsatı verildi. 2020’de "Bataklık" operasyonuyla tutuklanan Gören, 2022’de Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında beraat ederek tahliye edilmişti.

Ancak son gelişme skandalın boyutunu büyüttü: İspanya Donanması'nın Akdeniz’de yakaladığı 10 ton kokainin sahibinin yine Çetin Gören olduğu ortaya çıktı.

VARLIK BARIŞI BUGÜNE KADAR NEYE NEDEN OLDU?

Varlık Barışı bugüne kadar bir çok kez tartışma konusu oldu. Yurt dışından gelen paranın kaynağının sorgulanmaması, ne şekilde getirildiği bilinmemesi şimdiye kadar kara paranın aklanmasından, uyuşturucu baronlarının serbestçe dolaşımına birçok kötü sonuç yarattı. En son 2022'de yine seçim öncesi bu düzenleme getirildiğinde, Türkiye adeta "kara para aklama" cenneti olmuştu. Bu suça yönelik sayısız operasyon gerçekleştirilmişti. Türkiye'nin bir dönem Gri listede yer almasının da enbüyük nedeni bu konuydu. Şimdiye kadar her seferinde kötü sonuçlar yaratan bu uygulama ile ilgili Şimşek'in "deneyimlere dayanarak" önlem aldıklarını söylemesi de güven vermiyor.

ŞİMŞEK'TEN VERGİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Mehmet Şimşek verdiği röportajda, Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir incelemenin detaylarını paylaştı. Farklı branşlarda faaliyet gösteren 4 bin 716 sporcunun gelir ve gider profillerini mercek altına alan Maliye, 228 sporcuyu "riskli" bularak denetim listesine ekledi.

Yapılan araştırmada, sporcuların sözleşmelerindeki şarta bağlı olmayan garanti kazançlarının beyan edilmediği saptandı. Ücret niteliğinde olmasına rağmen bildirilmediği öne sürülen kazancın toplamda 5 milyar lirayı bulduğu vurgulandı. Denetim kapsamındaki isimlerin büyük bir bölümünü, sportif başarısı yüksek "dört büyükler" olarak bilinen kulüplerde forma giyen futbol, basketbol ve voleybolcular oluşturuyor. VDK, geçtiğimiz yıl da 2 milyar liralık geliri beyan dışı bırakan 310 sporcuyu denetime almıştı.

FERRARI’YE BİNİP VERGİ KAYDI OLMAYANLAR MERCEK ALTINDA

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında lüks harcamaların merkezi analizlerle takip edildiğini belirten Şimşek, çarpıcı profillere dikkat çekti. Herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmamasına karşın, üzerine 8 araç ve 24 gayrimenkul kayıtlı olan isimlerin yanı sıra piyasa değeri milyonları bulan Bugatti, Ferrari ve Porsche gibi lüks araçlara binen kişilerin kapısı çalınıyor.

"Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı-2" dahilinde 16 bin 300’den fazla mükellef takibe alındı. Bu kişilerin bir kısmı kâr dağıtmayan şirketlerin ortağı olup lüks içinde yaşayanlar, bir kısmı ise hiçbir geliri görünmemesine rağmen yat, tekne, kotra ve lüks saat alanlardan oluşuyor. 2025’teki ilk programda 10 bin kişi denetlenmiş ve 15 milyar liralık bir matrah artışı (vergiye esas kazanç beyanı artışı) sağlanmıştı.