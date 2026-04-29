İktidar medyası yazdı: Şimşek 'Varlık Barışı' getiriyor!

İktidar, "Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında sermayeye yönelik vergi muafiyetlerini genişletirken, daha önce yedi kez uygulanan "Varlık Barışı" düzenlemesini sekizinci kez masaya getiriyor; döviz ve altın girişi için denetimsizlik endişeleri yeniden alevleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde, yatırım ortamını güçlendirme gerekçesiyle vergi avantajları genişletildi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NE YATIRIMCI ARANIYOR

2026/04/09/istanbul-finans-merkezi.jpg

Yeni düzenleme ile İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) faaliyet gösteren ve "katılımcı belgesi" alan şirketlerin transit ticaret ve yurt dışı alım-satım kazançlarına uygulanan yüzde 50'lik vergi indirimi, yüzde 100 oranına çıkarıldı.

Bu hamleyle, İFM kapsamındaki transit ticaret kazançlarından artık Kurumlar Vergisi (KV) alınmayacak.

Bölge dışındaki şirketler için de benzer teşvikler devreye giriyor:

İFM dışında transit ticaret yapan şirketler, bu faaliyetlerden elde ettikleri kazancın yüzde 95'ini kurumlar vergisi matrahından indirebilecek.

Bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşıyan küresel şirketler, yurt dışı operasyonlarından elde ettikleri kazançların tamamını 20 yıl boyunca vergiden muaf tutabilecek; diğer faaliyetlerinde ise yüzde 95'lik indirim hakkına sahip olacak.

İmalatçı-ihracatçı şirketler için kurumlar vergisi oranı yüzde 9'a, sadece ihracat yapanlar için ise yüzde 14'e çekiliyor.

20 YILLIK VERGİ TATİLİ VE MİMARLIK-YAZILIM İSTİSNASI

Yurt dışından gelecek kişiler için de dikkat çekici düzenlemeler yolda. Son üç yıl içinde Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin ülkeye yerleşmesi durumunda, yurt dışı kaynaklı gelirleri 20 yıl boyunca Türkiye'de vergilendirilmeyecek.

Bu kesim için Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) oranı ise yüzde 1 olarak uygulanacak. Ayrıca, Türkiye'den yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım ve tasarım gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar tamamen vergi istisnası kapsamına alınacak.

SEKİZİNCİ 'VARLIK BARIŞI' YOLDA

2023/06/01/mehmet-simsek.jpg

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in nisan başında işaret ettiği "Türklerin yurt dışındaki kazançlarını orada tutmaması" hedefi, yeni bir "Varlık Barışı" düzenlemesiyle somutlaşacak.

Ekonomi yönetimi, döviz açığını kapatmak için yurt dışındaki para, altın ve menkul kıymetlerin düşük vergi oranlarıyla ülkeye getirilmesini planlıyor.

Türkiye'nin 2008 yılından bu yana; 2013, 2016, 2018, 2020 ve 2022 yıllarında olmak üzere toplam yedi kez uyguladığı bu sistemde, beyan edilen varlıklar için çoğu zaman vergi incelemesi yapılmaması "güvenli liman" algısı oluştursa da uluslararası alanda ciddi riskleri beraberinde getirmişti.

'GRİ LİSTE' TEHLİKESİ YENİDEN Mİ DOĞUYOR?

Geçmişteki Varlık Barışı uygulamaları, suç gelirlerinin sisteme girmesi şüphesiyle Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF - Financial Action Task Force) tarafından "gri liste"ye alınmasına neden olmuştu.

Geçen yıl bu listeden çıkan Türkiye'nin, benzer bir riskle karşılaşmaması için yeni pakette "kara para" ve "suç geliri" bulgularına karşı tavizsiz bir inceleme mekanizması kurması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

