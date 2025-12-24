İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu”, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali faaliyetlerine dair dikkat çekici iddialar ortaya koydu.

Varlık Barışı kapsamında sisteme sokulan milyonlarca dolar, yüksek tutarlı nakit işlemleri, taşınmaz alım-satımları, para transferleri ve lüks araç ticaretine ilişkin işlemler mercek altına alınırken, söz konusu hareketlerin beyan edilen gelirlerle uyumu ve olası mal varlığı gizleme yöntemleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

VARLIK BARIŞI’NDA 5 MİLYON DOLAR…

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, raporda, MASAK raporunda yer alan bilgilere göre Rezan Epözdemir; 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandı. Bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

Raporda, söz konusu tutara ilişkin nakit beyan formu ya da paranın yurtdışından getirildiğine dair bir kayıt bulunmadığı, bildirimin yurt içi varlıklar üzerinden yapıldığı belirtildi. MASAK, Epözdemir’in geçmiş yıllara ait gelir vergisi beyannamelerinde, özellikle 2021 yılı öncesinde bu tutarlarla uyumlu yüksek gelir beyanlarının yer almamasına dikkat çekerek, beyan edilen varlık ile toplam hasılat arasında uyumsuzluk bulunduğunu değerlendirdi.

Son Dakika | Eski Savcı Cengiz Çallı tutuklandı! Rezan Epözdemir ilk kez hakim karşısına çıktı

Rezan Epözdemir'den Şamil Tayyar'a yanıt: Magazinsel dürtüler ve sansasyonel iddialar Helin Avşar’dan miras kaldı galiba

YÜKSEK TUTARLI NAKİT İŞLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına: 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları, 269 bin 800 Euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekti.

GÖKTÜRK’TEKİ ÇOK SAYIDA TAŞINMAZ

MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer başlık ise İstanbul Göktürk’te bulunan çok sayıda iş yeri oldu. Rapora göre bu taşınmazlar, 2022 yılında icradan satın alındı. Aynı yıl farklı kişilere devredildi. 2023 yılında bazıları yeniden Epözdemir’e geçti. Bazı taşınmazlar ise tanıdığı adına kurulan bir şirkete devredildi. Taşınmazların devredildiği kişinin ise daha önce hiçbir ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edildi.

MASAK, bu “al-sat-geri al” sürecini olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan ve mal varlığının dolaşıma sokulması veya gizlenmesi ihtimali barındıran işlemler olarak değerlendirdi.

LİSTEDE DİLAN POLAT DA VAR FATİH TERİM DE...

Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede; Dilan Polat’a: 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi. En yüksek tutarlı transferin ise tanıdıklarına yaptı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardığı belirtildi.

PARANIN ÇEKİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ

MASAK raporuna göre, Epözdemir’in tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabındaki 2 milyon 450 bin ABD doları Epözdemir’in başka bir tanıdığına aktarıldı. Epözdemir'in parasını transfer ettiği kişi parayı çekmek istedi ancak başlatılan soruşturma nedeniyle paranın çekilmesine izin verilmedi.

ÇAKARLI ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN ADINA SATIN ALINMIŞ

Raporda, Epözdemir ve tanıdıklarının çok sayıda kiralık banka kasasına sahip olduğu, tutuklama sonrasında bu kasaların sahipleri tarafından tek tek ziyaret edildiği bilgisi de yer aldı. Raporda en dikkat çeken iddialardan biri ise 'lüks araç' işlemleri oldu. Rapora göre; yaklaşık 25 milyon TL değerindeki ve savcı Cengiz Çallı tarafından çakar tahsis edilen 2024 model Maybach araç, 23 milyon 50 bin TL bedelle Rezan Epözdemir’in şoför adına satın aldı.

Araç bir gün sonra, Türkiye’nin tanınmış avukatlarından birine bedelsiz devredildi. Söz konusu avukat aracı iki ay kullandıktan sonra, 250 bin TL bedelle yeniden Rezan Epözdemir’e sattı. MASAK, bu işlem sonucunda 22 milyon 850 bin TL’lik bir paranın nereye aktarıldığı ise tespit edilemediğini belitti.

YARGI MENSUPLARINA DA PARA AKTARMIŞ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Epözdemir’in tutuklanma gerekçesinde belirttiği şekilde bir kısım yargı mensuplarına da para aktardığı tespit edildiği ifade edildi.