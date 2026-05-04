Memur ve memur emeklisine enflasyon şoku!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca emekli ve memurun gözünü diktiği Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Aylık yüzde 4,18 artışla birlikte dört aylık toplam enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Ancak bu rakam bir müjde değil, hayat pahalılığı karşısında maaşların nasıl buharlaştığının belgesi niteliğinde. Özellikle memurların yılbaşında aldığı yüzde 11’lik zam, daha dördüncü ayda enflasyonun altında kalarak resmen sıfırlandı.

EMEKLİ İÇİN DÖRT AYLIK ZAM %14,64 OLARAK NETLEŞTİ

Nisan ayı verilerinin gelmesiyle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilerin 2026 Temmuz ayında alacakları maaş artışı için ilk önemli eşik geride kaldı. Yılın ilk dört ayında enflasyon kümülatif olarak yüzde 14,64’e ulaşırken, bu oran emeklilerin temmuz dönemi için şimdiden hak kazandığı artış miktarını temsil ediyor.

Yılın başından bu yana gerçekleşen enflasyon seyri şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: %4,18

Yılın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında artış alan emekliler, Nisan verisinin de eklenmesiyle Temmuz ayı için şimdiden yüzde 14,64’lük bir farkı garantiledi. Emekli maaşları doğrudan altı aylık enflasyona endeksli olduğu için, Mayıs ve Haziran verileri nihai zam oranını belirleyecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Memur ve memur emeklileri için durum daha karmaşık ve can sıkıcı bir hal aldı. Nisan ayı verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak dört aylık zam oranı yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Bu veri, memurların yılbaşında aldığı yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının henüz dördüncü ayda enflasyon tarafından yutulduğunu gösteriyor.

ÖZGÜR ERDURSUN: "MEMURUN ZAMMI NEDEN DÜŞÜK ÇIKACAK?"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında hayal kırıklığı yaşayabileceği konusunda uyardı. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyonun tamamını maaşlarına yansıtacağını, ancak memurlarda sistemin farklı işlediğini belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Erdursun şunları kaydetti: