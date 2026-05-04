Zam şampiyonu belli oldu!

Zam şampiyonu belli oldu!
Yayınlanma:
Milyonların cüzdanını doğrudan etkileyen nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesi netleşti. TÜİK verilerine göre, nisan ayının zam şampiyonu yüzde 44,47 gibi devasa bir oranla doğal gaz olurken; en büyük düşüşün yaşandığı ürün ise yüzde 11,14 ile yumurta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde kaydedildi. Enerji maliyetlerindeki bu sıçramayı, ulaşım ve yakıt kalemlerindeki yüksek artışlar izledi.

ZAM ŞAMPİYONU DOĞALGAZ

2023/09/12/dogalgaz-zam.jpg

Nisanda fiyatı en çok yükselen diğer temel kategoriler ve değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

Doğal gaz ve ilgili abonelik ücretleri: %44,47

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: %19,32

Elektrik: %16,9

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: %16,79

Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: %15,46

Hurma, incir ve tropikal meyveler (taze): %14,63

Yumrulu sebzeler: %12,25

Motorin (Mazot): %12,05

Kadın ve kız çocuk giysileri: %11,66

Tüpgaz (ev tüpü): %11,34

EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI AMA DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

2023/03/13/yumurta.jpg

Geçtiğimiz ayın en çok ucuzlayan ürünü yüzde 11,14’lük gerileme ile yumurta oldu. Yumurtayı takip eden diğer ürünlerdeki fiyat düşüşleri ise yüzde 1 seviyesinin altında veya hemen üzerinde kalarak halkın genel bütçesine yansımaktan uzak bir görüntü çizdi.

Fiyatı en fazla azalan seçilmiş maddeler ve nisan ayı değişim oranları şöyle sıralandı:

Yumurtalar: -%11,14

Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe): -%1,29

İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler: -%1,21

Birinci el motorlu taşıtlar: -%1,12

Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler: -%0,96

Bisikletler: -%0,93

Biralar: -%0,79

Eğitsel kitaplar ve ders kitapları: -%0,52

Mobil telefon ve ekipmanları: -%0,45

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Ekonomi
e-ticaretin öncüsü eBay için dev teklif!
e-ticaretin öncüsü eBay için dev teklif!
Pekin Otomobil Fuarı 2026; 1,28 milyon ziyaretçiyi, 181 yeni modeli ve 71 konsept otomobili ağırladı
Pekin Otomobil Fuarı 2026; 1,28 milyon ziyaretçiyi, 181 yeni modeli ve 71 konsept otomobili ağırladı