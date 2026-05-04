Zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek artış yüzde 44,47 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde kaydedildi. Enerji maliyetlerindeki bu sıçramayı, ulaşım ve yakıt kalemlerindeki yüksek artışlar izledi.

ZAM ŞAMPİYONU DOĞALGAZ

Nisanda fiyatı en çok yükselen diğer temel kategoriler ve değişim oranları şu şekilde gerçekleşti:

Doğal gaz ve ilgili abonelik ücretleri: %44,47

Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı: %19,32

Elektrik: %16,9

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı: %16,79

Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar: %15,46

Hurma, incir ve tropikal meyveler (taze): %14,63

Yumrulu sebzeler: %12,25

Motorin (Mazot): %12,05

Kadın ve kız çocuk giysileri: %11,66

Tüpgaz (ev tüpü): %11,34

EN ÇOK YUMURTA UCUZLADI AMA DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

Geçtiğimiz ayın en çok ucuzlayan ürünü yüzde 11,14’lük gerileme ile yumurta oldu. Yumurtayı takip eden diğer ürünlerdeki fiyat düşüşleri ise yüzde 1 seviyesinin altında veya hemen üzerinde kalarak halkın genel bütçesine yansımaktan uzak bir görüntü çizdi.

Fiyatı en fazla azalan seçilmiş maddeler ve nisan ayı değişim oranları şöyle sıralandı:

Yumurtalar: -%11,14

Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe): -%1,29

İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler: -%1,21

Birinci el motorlu taşıtlar: -%1,12

Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler: -%0,96

Bisikletler: -%0,93

Biralar: -%0,79

Eğitsel kitaplar ve ders kitapları: -%0,52

Mobil telefon ve ekipmanları: -%0,45