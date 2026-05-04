Dev banka altında nasıl kazanılacağını açık açık söyledi

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, jeopolitik çatışma riskleri ve merkez bankalarının hamleleri altın fiyatlarını yönlendirmeye devam ediyor.

Piyasalara şok etkisi: Altın fiyatları çakıldı!

Bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından Citi Bank, yayımladığı son raporla altın piyasasında uzun vadeli beklentileri kökten değiştirecek bir projeksiyon sundu.

5 BİN DOLARLIK HEDEFİN ARKASINDAKİ 3 KRİTİK NEDEN

Citi analistleri, altının uzun vadedeki yolculuğuna dair tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Piyasalarda "tarihi bir eşik" olarak nitelendirilen 5 bin dolar hedefinin dayandırıldığı temel gerekçeler raporda üç ana başlıkta toplandı:

Güvenli Liman Talebi: Dünya genelinde tırmanan istikrarsızlıkların altını bir "korunma aracı" ve işlevsel bir sigorta haline getirmesi.

Merkez Bankası Alımları: Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının rezervlerindeki altın miktarını artırma yönündeki güçlü eğilimleri.

Enflasyon ve Para Politikaları: Faiz oranlarının geleceğine dair oluşan beklentilerin, altın fiyatlarını destekleyici bir zemin hazırlaması.

"KRİTİK YOL AYRIMI" UYARISI: KISA VADEYE DİKKAT!

Banka, her ne kadar uzun vadeli hedefini 5 bin dolar olarak belirlese de, kısa vadeli düşünen yatırımcılar için "fren" dedi. Piyasanın şu an "kritik bir yol ayrımında" bulunduğuna işaret eden Citi, fiyatlarda görülebilecek ani ve keskin dalgalanmalara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Altın baskı altında: Analistler ne bekliyor?

Uzmanlara göre, yukarı yönlü ana eğilim kuvvetli görünse de teknik düzeltmeler ve açıklanacak ekonomik verilerdeki değişimler, elinde altın bulunduranlar için kısa vadeli riskler barındırıyor. Bu sebeple altın sahiplerine, anlık heyecanlarla karar vermek yerine uzun soluklu stratejilere sadık kalmaları öneriliyor.

ALTINDA SABIR VE TEMKİNLİ DURUŞ UYARISI

Citi, elinde altın bulunan veya almayı düşünenleri "sabırlı ve temkinli" davranmaya davet etti. Uzun vadede tırmanış beklentisi korunsa dahi, günlük fiyat hareketlerine karşı hazırlıklı olmak ve piyasadaki trendleri pür dikkat izlemek, yatırımcılar için en güvenli liman olarak tanımlanıyor.

*Yatırım tavsiyesi değildir!