ASELSAN Borsa İstanbul'da rekor kırdı

Türkiye’de savunma sanayisinin teknolojik dönüşümüne rehberlik eden ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayi), piyasa değerinde ulaştığı seviyeyle yeni bir dönemi başlattı.

Uluslararası arenadaki rakiplerinden ihracat odaklı stratejisiyle olumlu yönde ayrışan şirket, yatırımcıların savunma sektörüne yönelik yoğun ilgisinin odak noktası haline geldi.

BİR YILDA YÜZDE 91 DEĞER KAZANDI

2026 yılına 230,20 lira seviyesinden giriş yapan ASELSAN hisseleri, geride kalan aylarda istikrarlı bir yükseliş grafiği sergiledi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında 1 trilyon lira barajını aşan ilk şirket olma unvanını ele geçiren ASELSAN, bugün itibarıyla bu başarısını tazeledi. Şirketin hisse fiyatının 442 liraya tırmanmasıyla birlikte, toplam piyasa değeri 2 trilyon lira sınırını aşmış oldu.

Bu rakamla birlikte BIST 100 (Borsa İstanbul 100) endeksinde yer alan şirketin hisseleri, sene başından bu yana yüzde 91 oranında değer kazandı.

ÇATIŞMA ORTAMI VE YATIRIMCI TALEBİ ETKİLİ OLDU

Piyasalardaki bu hareketlilikte, Türkiye’deki yatırım ortamının yanı sıra Orta Doğu bölgesinde süregelen çatışmaların yarattığı konjonktür belirleyici oldu.

Savunma sanayi hisselerine yönelik artan küresel ve yerel talep, ASELSAN’ın piyasa yönü üzerindeki ağırlığını artırdı. Borsa İstanbul’da piyasa büyüklüğü açısından zirvede yer alan şirketin bu performansı, sektördeki diğer aktörler için de referans noktası oluşturuyor.