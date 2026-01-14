ASELSAN rekor kırdı! Piyasa değeri 30 milyar doları aştı

ASELSAN, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi oldu.

BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

2025 yılının Eylül ayında Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselerek, 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN bir rekor daha kırdı.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİLERİ ARASINDA

Gelinen noktada ASELSAN Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!

410 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTILAR

ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirmesi ile gündeme gelmişti.

AR-GE HARCAMALARI 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMIŞTI

ASELSAN’ın teknolojik kapasitesini geliştirmek için AR-GE yatırımlarına da devam ediyor. 2020 yılında 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması, 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı.