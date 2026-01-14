ASELSAN rekor kırdı! Piyasa değeri 30 milyar doları aştı

ASELSAN rekor kırdı! Piyasa değeri 30 milyar doları aştı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi ASELSAN, piyasa değeri 30 milyar doları aşarak Türk şirketleri arasında rekor kırdı.

ASELSAN, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi oldu.

BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

2025 yılının Eylül ayında Borsa İstanbul'un en değerli şirketi konumuna yükselerek, 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN bir rekor daha kırdı.

AVRUPA'NIN EN DEĞERLİLERİ ARASINDA

Gelinen noktada ASELSAN Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!

410 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTILAR

ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile imzaladığı 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme ile küresel arenadaki ağırlığını pekiştirmesi ile gündeme gelmişti.

aselasn.jpg

AR-GE HARCAMALARI 1 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMIŞTI

ASELSAN’ın teknolojik kapasitesini geliştirmek için AR-GE yatırımlarına da devam ediyor. 2020 yılında 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması, 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Ekonomi
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren karar: Yarın sabah başlıyor! Limitler sil baştan değişti
Kredi kartı kullanan milyonları ilgilendiren karar: Yarın sabah başlıyor! Limitler sil baştan değişti
Emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi
Emekli nöbetinden iktidara mesaj geldi