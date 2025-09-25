Borsa İstanbul'da bir ilk yaşandı!

ASELSAN, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket unvanını elde etti. Borsadaki yükselişte küresel risklerin azalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim adımları ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne yeniden başlaması etkili oldu.

26 Ağustos’ta BIST 100 endeksi 11.605,30 puanla tüm zamanların zirvesine çıkarken, Türkiye’nin dış politikada attığı adımlar da risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerden en güçlü şekilde faydalanan şirketlerden biri ASELSAN oldu.

HİSSE FİYATI 220,80 LİRAYA YÜKSELDİ

Yıla 72,50 liradan başlayan ASELSAN hisseleri, düzenli yükselişin ardından bugün itibarıyla 220,80 liraya ulaştı. Böylece şirket, BIST 100 endeksinde piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk firma oldu.

ASELSAN’ın 2024’te hayata geçirdiği aselsaneXt programı, şirketin ivme kazanmasında önemli rol oynadı. CEO Ahmet Akyol’un açıkladığı vizyon çerçevesinde şirket; “alanında en iyi ürünleri geliştirme”, “oyun değiştiren teknolojilere odaklanma” ve “ihracat merkezli büyüme” hedeflerini sürdürüyor.

ASELSAN, 2030 yılına kadar dünya savunma sanayisinin ilk 30 şirketi arasına girmeyi amaçlıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNCÜ

Son yıllarda küresel yatırımcı ilgisinin teknoloji odaklı şirketlere kayarken, ASELSAN bu dönüşümün Türkiye’deki en güçlü temsilcisi olarak öne çıkıyor.

Şirket; yapay zekâ destekli sistemlerden elektro-optik cihazlara, yeni nesil AESA radarlarından elektronik harp teknolojilerine kadar yalnızca sayılı firmanın geliştirebildiği ürünleri üretiyor. MURAD Radarı, ASELFLIR-600 ve uzun menzilli hava savunma sistemleri bu üretimlere örnek gösteriliyor.

AR-GE HARCAMALARINDA ARTIŞ

Teknolojik kapasitesini geliştirmek için ASELSAN’ın AR-GE yatırımları da hız kesmeden büyüyor. 2020’de 500 milyon dolar olan AR-GE harcaması, 2024 yılında 1 milyar dolara yaklaştı.

Savunma sanayi ihracatında kilogram başına değer 60 dolar iken ASELSAN’ın bazı ürünlerinde bu rakam 20 bin doları aşıyor. Bu da şirketin teknolojik derinliğinin en net göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCISINA DOLAR BAZINDA %247 GETİRİ

ASELSAN hisseleri 2024’ten bu yana yatırımcısına dolar bazında %247 kazandırdı. Aynı dönemde Dow Jones Savunma Endeksi %61 getiri sağladı. Böylece şirket, küresel rakiplerinden pozitif ayrışmayı başardı.

GELİRLER VE İHRACATTA GÜÇLÜ PERFORMANS

2022-2024 arasında hasılatını %25 artıran ASELSAN, 2024’te %13’lük bir büyüme kaydetti. İhracat ise 304 milyon dolardan 508 milyon dolara çıktı. Net kârı 2023’te 10,5 milyar lira iken, 2024’te %45 artışla 15,2 milyar liraya yükseldi.

2025’in ilk yarısında 53,7 milyar lira ciro elde eden şirket, aynı dönemde 6,4 milyar lira net kâr açıkladı.

DEV SÖZLEŞMELER VE YATIRIMLAR

ASELSAN, 2023’te 5 milyar dolar, 2024’te 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. 2025’in ilk 6 ayında ise 2,8 milyar dolarlık yeni anlaşma yapıldı. İhracat sözleşmeleri 2023’te 600 milyon, 2024’te 1 milyar, 2025’in ilk yarısında ise 1,3 milyar dolara ulaştı.

Bakiye siparişler 16 milyar dolarla tarihi seviyeye çıktı. Şirket ayrıca, 1,5 milyar dolarlık Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımıyla Türkiye’nin en büyük savunma sanayi projelerinden birine imza attı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ZİRVEDE

ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde de en üst sırada yer alıyor. Şirket, yüksek teknoloji ürünleri, ihracat odaklı büyüme stratejisi ve güçlü AR-GE yaklaşımıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.