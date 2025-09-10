Anlaşma imzalandı: Kasadan ASELSAN'a 1 milyar 650 euro çıkacak!

Anlaşma imzalandı: Kasadan ASELSAN'a 1 milyar 650 euro çıkacak!
Yayınlanma:
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzaladı.

aselsann.jpg

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

aselsan.jpg

Kaynak:AA

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Ekonomi
TOGG'a ortak mı geliyor? Açıklama yapıldı!
TOGG'a ortak mı geliyor? Açıklama yapıldı!
Gram altın 5 bin lira olacak!
Gram altın 5 bin lira olacak!