Anlaşma imzalandı: Kasadan ASELSAN'a 1 milyar 650 euro çıkacak!

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon avro olan sözleşme imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.