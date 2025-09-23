ASELSAN'ın askeri sırlarını yabancı firmalara sattılar! Büyük skandalda 7 kişi tutuklu

Ticaret Bakanlığı’na ait ithalat ve ihracat verilerinin, yabancı kaynaklı internet siteleri ve Telegram grupları aracılığıyla üçüncü şahıslara ücret karşılığında satıldığı ortaya çıktı.

Bakanlık müfettişlerinin tespit ettiği casusluk faaliyeti, savunma sanayii şirketlerinin kendi verilerini yabancı platformlarda görmesiyle gün yüzüne çıktı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi ve ASELSAN gibi kurumlar, verilerin yasa dışı biçimde sızdırılmasından sorumlu kişileri şikâyet etti. Bakanlık sunucularında tutulan bu kritik ticari verilerin yurt dışına çıkarılması üzerine kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

Soruşturmada, Ticaret Bakanlığı’na bağlı "Karar Destek Sistemi" (KDS) ve "BİLGE" sisteminden veri çekildiği belirlendi. Bu sistemlere erişimi olan bazı gümrük personelinin verileri dışarı aktardığı tespit edildi. Şüphelilerin isimleri tek tek belirlendi.

PERSONEL O GRUBA SIZIP İFŞA ETTİ

“Disticaretistihbarati” adlı Telegram grubunun, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli tarafından istihbarat amaçlı takip edildiği ve bu yolla casusluk faaliyetlerinin izine ulaşıldığı açıklandı. 2023-2025 arasında yürütülen yasa dışı veri satışları bu şekilde deşifre edildi.

ASELSAN'IN SIRLARI UZAKDOĞU'DA....

Türk savunma sanayinin mihenk taşı ve en önemli kurumu ASELSAN tarafından geliştirilen askeri mühimmat ve silah sistemlerine ait gizli bilgiler, Uzakdoğu'daki veri depolama şirketlerine servis edilmiş.

ASELAN'a ait tamburlu bombaatar, otomatik bombaatar, makinalı piyade tüfeği gibi çok sayıda ürünün özel bilgilerinin sızdırıldığı tespit edildi.

İktidar medyası sonunda veri sızıntısını kabul etti

Bakan 'Veri sızıntısı yok' dedi İsmail Küçükkaya yorumu patlattı: Biri bana gerizekalı muamelesi yapınca kızıyorum

Şüpheliler gümrük çalışanları Necmettin G. ve İhsan S.’nin gerçekleştirdiği veri sorgularının sonuçlarının yurtdışı sitelerde yayınlandığı belirlendi. Telegram üzerinden pazarlama yapan Gülşen B.'nin hesabında, ithalat-ihracat direktörü Mustafa K.’dan 65 bin lira transfer aldığı tespit edildi.

Mustafa K.’nın ise yurtdışı merkezli bir veri şirketiyle 7 bin dolarlık işlem gerçekleştirdiği ve bu miktarın veri aboneliği ücreti olarak ödendiği ortaya çıktı.

YEDİ KİŞİ TUTUKLANDI! ÜÇ KİŞİ SERBEST

Haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 7’si tutuklandı. Tutuklananlar arasında gümrük çalışanları Ali Asıl, Aslan Korkmaz ve DAC Danışmanlık firması şirketi sahibi Çağatay Ekinci de yer aldı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; sızdırılan verilerin yalnızca ticari sır içermediği, aynı zamanda Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren unsurlar taşıdığı belirlendi. Savcılığın değerlendirmesine göre bu veriler, terör örgütleri veya yabancı istihbarat birimlerince kullanılabilir nitelikteydi.