Piyasalara şok etkisi: Altın fiyatları çakıldı!

Küresel piyasalar, dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan Hürmüz Boğazı'ndan gelen sıcak çatışma iddialarıyla sarsıldı. ABD-İran geriliminin tırmanması, petrolün 100 doların üzerine yerleşmesi Fed'in faiz indirimlerini rafa kaldıran sert tutumu, altını adeta nefessiz bıraktı.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın, ABD donanmasına ait bir geminin füzelerle hedef alındığına yönelik geçtiği haberler, finans dünyasında şok etkisi yarattı.

Üst düzey ABD'li yetkililer bu iddiayı jet hızıyla yalanlasa da bölgedeki askeri hareketliliğin artması, jeopolitik risk algısını en üst seviyeye taşıdı. Ortaya çıkan bu yoğun belirsizlik ortamı, yatırımcıların ellerindeki varlıkları hızla elden çıkarıp nakde dönme eğilimini tetikledi.

ONS ALTINDA KAYIPLAR DERİNLEŞİYOR

Uluslararası altın borsalarında satış baskısı her geçen saat derinleşiyor. Ons altın seans içinde yüzde 1,3 oranında değer kaybederek 4 bin 547 dolar seviyesinin altına geriledi. Günün en düşük rakamlarını test eden ons altın, küresel piyasalarda son zamanların en zayıf performanslarından birini sergiledi.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINA İNDİ

Dünya piyasalarındaki bu çöküş, Türkiye'deki gram altın fiyatlarına doğrudan darbe vurdu. Kapalıçarşı verilerine göre güne kayıpla başlayan gram altın, halkın psikolojik sınır olarak gördüğü 6 bin 600 TL seviyesinin altına sarktı.

Fiziki gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 6 bin 578 liraya kadar geriledi. Bankalararası serbest piyasada ise gram altın 6 bin 624 lira seviyelerinde dalgalı bir seyir izliyor.

FED VE PETROL CENDERESİ ALTINI SIKIŞTIRDI

Altın fiyatlarını aşağı çeken tek neden savaş riskleri değil. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair verdiği "şahin" (sert) mesajlar, faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi zayıflatıyor.

Bunun üzerine, 100 doların üzerinde kalıcı olan petrol fiyatlarının küresel enflasyonu körükleme riski de eklenince, piyasalardaki faiz indirimi beklentileri tamamen rafa kalktı. Altın, hem yüksek faiz hem de yüksek enerji maliyetleri arasında kıskaca alınmış durumda.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

