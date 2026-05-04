Altın baskı altında: Analistler ne bekliyor?

Ortadoğu’daki savaş tamtamları ve diplomatik belirsizlikler fiyatları bir aşağı bir yukarı savururken, milyonlarca yatırımcı için "güvenli liman" parıltısı şimdilik sönük kalıyor.

ONS ALTINDA SINIRLI GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşük hacimli seyreden piyasalarda aşağı yönlü bir grafik çizdi. Ons altın yüzde 0,2 oranında bir azalışla 4 bin 606 dolar düzeyine inerken, ABD vadeli altın kontratlarında da yüzde 0,6’lık bir kayıp yaşandı ve fiyatlar 4 bin 617 dolara geriledi. İngiltere, Japonya ve Çin piyasalarının tatil sebebiyle kapalı bulunması, piyasalardaki bu zayıf işlem hacminin temel nedeni olarak öne çıktı.

FAİZLER "DAHA UZUN SÜRE YÜKSEK" KALABİLİR

Jerome Powell yönetimindeki ABD Merkez Bankası (Fed), gerçekleştirdiği son toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyerek sabit tutsa da, piyasaya verdiği "şahin" (sert/sıkılaşma yanlısı) tondaki sinyaller altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Fed kanadında faiz indirimlerine karşı çıkan seslerin daha gür çıkmaya başlaması ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist riskleri diri tutması, faiz oranlarının tahmin edilenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini pekiştiriyor. Faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olan altının cazibesi, bu yüksek faiz beklentisi karşısında zayıflıyor.

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER ODAK NOKTASINDA

Petrol fiyatları varil başına 100 dolar sınırının üzerindeki konumunu korurken, ABD-İran arasındaki görüşmelere dair belirsizlikler piyasaların ana gündemi olmayı sürdürüyor. Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin hedef alındığına ilişkin gelen haber akışı, bölgedeki risklerin ciddiyetini koruduğuna dair en somut işaretlerden biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bölgedeki gerginlik nedeniyle mahsur kalan gemilere destek sağlanacağını duyurması, jeopolitik tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösterdi.

YIL SONUNA KADAR GENİŞ BANTTA HAREKET BEKLENTİSİ

Ekonomi analistleri, altın fiyatlarının yıl sonu gelene kadar 4 bin 400 dolar ile 5 bin 500 dolar gibi geniş bir aralıkta dalgalanabileceğini tahmin ediyor. Orta Doğu’daki çatışma ortamının yumuşaması ve enflasyonist baskıların gerilemesi durumunda altın için yukarı yönlü bir alan açılabileceği düşünülürken; petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin devam etmesi halinde altının çok daha dar bir bantta sıkışabileceği değerlendiriliyor.

Diğer kıymetli madenlere bakıldığında ise sınırlı artışlar izlendi; gümüş yüzde 0,5, platin yüzde 0,8 ve paladyum yüzde 0,5 oranında prim yaptı.