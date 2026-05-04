Pekin Otomobil Fuarı 2026; 1,28 milyon ziyaretçiyi, 181 yeni modeli ve 71 konsept otomobili ağırladı

Resmi verilere göre, 10 gün süren 2026 Pekin Otomobil Fuarı, 3 Mayıs'ta sona erdi ve 1,28 milyon ziyaretçi çekerek fuar ölçeği ve katılımcı sayısı bakımından yeni küresel rekorlar kırdı.

Toplam 1.451 araç sergilendi; bunların arasında 181 küresel lansman ve 71 konsept otomobil yer alıyordu.

ULUSLARARASI KATILIM

Fuara 65.000 yabancı ziyaretçi ve 32.000 medya temsilcisi katıldı; bunların 4.125'i uluslararası medya kuruluşlarından geldi. Etkinlik boyunca 219 basın toplantısı düzenlendi ve 50'den fazla sektör forumu, zirve ve iş birliği oturumu gerçekleştirildi.

Katılımcılar arasında araç geliştirme, temel bileşenler ve akıllı sistemler gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 21 ülke ve bölgeden otomobil üreticileri, tedarikçiler ve teknoloji firmaları yer aldı.

TEKNOLOJİ YÖNLENDİRMESİ

Fuarda sergilenen ürünler elektrifikasyon ve akıllı araç geliştirme konularına odaklandı. Sergilenen batarya teknolojileri arasında, test koşullarında 1.500 km'nin üzerinde menzile sahip ve 400 Wh/kg'ı aşan enerji yoğunluğuna sahip yeni nesil sistemler yer aldı. Ayrıca, 10 dakikadan kısa sürede şarj ve eksi 30 derece Celsius'ta düşük sıcaklıkta şarj gibi hızlı şarj teknolojileri de sunuldu.

Akıllı sürüş alanında, birçok şirket kontrollü veya belirlenmiş ortamlarda merkezi bilgi işlem platformları, çok modlu yapay zeka entegrasyonu ve L3 seviyesinde otomatik sürüş uygulamaları sergiledi. LiDAR sistemleri ve gelişmiş sürücü destek donanımları, orta ve üst düzey modellerde yaygın olarak yer aldı.

Fuarda çok çeşitli elektrikli, hibrit ve performans odaklı modeller sergilendi. Dikkat çekici gelişmeler arasında, BYD, Yangwang U9 Xtreme elektrikli süper otomobilinin 20.000.000 yuan (2.760.000 ABD doları) fiyatla satıldığını doğruladı; bu, BYD markası altında üretilen bir binek otomobil için bugüne kadarki en yüksek fiyat oldu.

Nisan 2026 itibarıyla Çin'in gruplara göre küresel elektrikli araç satışları. Kaynak: China EV

Daha önceki ön izlemeler, etkinliğin yılın en büyük elektrikli araç odaklı sektör buluşmalarından biri olacağını ve birçok markanın fuarı küresel veya Çin lansmanları için kullanacağını gösteriyordu.

SEKTÖRÜN BASKISI

2026 edisyonu, Çin'deki büyük otomobil fuarlarında artan ölçek ve teknik yoğunluk trendini sürdürdü. Daha önceki ön izlemelerle karşılaştırıldığında, nihai rakamlar Pekin etkinliğinin sergi alanı ve araç sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil fuarı olduğunu doğruladı.

Otomobil üreticileri, platformu elektrifikasyon, otonom sürüş ve performans mühendisliğindeki güncellemeleri sunmak için kullandı; hem köklü markalar hem de yeni katılımcılar yer aldı.

Çin'in elektrikli araç pazarı Nisan 2026'da karışık eğilimler gösterdi; birçok büyük grup aylık bazda büyüme kaydederken, yıllık bazda performansları değişkenlik gösterdi. BYD en çok satan marka olmaya devam ederken, Geely Auto, Chery NEV, Changan ve Leapmotor'un tamamı yıllık bazda artış kaydetti. Buna karşılık, Xpeng yıllık bazda düşüş gösterirken, Li Auto ve Nio genel olarak istikrarlı veya orta düzeyde büyüme bildirdi.