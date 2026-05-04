e-ticaretin öncüsü eBay için dev teklif!

Amerika Birleşik Devletleri kökenli video oyun satıcısı GameStop, e-ticaret platformu eBay'i satın almak amacıyla toplamda 55,5 milyar dolara ulaşan bir teklif paketi hazırladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre; eBay ortaklarına hisse başına 125 dolar tutarında nakit ve hisse senedi önerildi. Bu miktar, eBay’in geçtiğimiz Cuma günü borsadaki kapanış değerinin yaklaşık yüzde 20 üzerinde bir rakama işaret ediyor.

YARISI NAKİT YARISI HİSSE

Planlanan 55,5 milyar dolarlık ödemenin, teklifin onaylanması halinde yarısının nakit olarak, geri kalan yarısının ise GameStop hisseleri üzerinden yapılması hedefleniyor.

Mevcut piyasa koşullarında eBay'in toplam değeri yaklaşık 46 milyar dolar seviyesindeyken, GameStop 12 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğüne sahip.

Söz konusu finansman modelinde GameStop’ın elindeki nakit mevcudu ve yeni borçlanma yöntemlerinin kullanılması beklenirken; Amerika medyasında yer alan iddialara göre bir Orta Doğu varlık fonunun da sürece ortak edilmesi tartışılıyor.

HEDEF AMAZON’A CİDDİ BİR RAKİP OLMAK

Wall Street Journal’a (WSJ) bir mülakat veren GameStop Üst Yöneticisi (CEO) Ryan Cohen, bu hamlenin küresel e-ticaret pazarında Amazon’a karşı çok güçlü bir seçenek yaratacağını ifade etti. İşlemin gerçekleşmesini izleyen ilk bir yıllık süreçte 2 milyar dolarlık bir tasarruf sağlama amacı güttüklerini dile getiren Cohen, "Hedefim, eBay’i yüz milyarlarca dolar değerinde bir şirkete dönüştürmek." şeklinde konuştu.

KÜÇÜK YATIRIMCININ SİMGESİ SAHNEDE

GameStop ismi, 2021 yılında ABD borsalarında amatör ve dev yatırımcılar arasında yaşanan tarihi mücadeleyle tüm dünyada yankı bulmuştu.

O tarihlerde finansal zorluklar yaşayan şirketin hisseleri, dev fonlarca fiyatın düşeceği beklentisiyle "açığa satış" yöntemiyle baskılanmıştı. Reddit üzerindeki "WallStreetBets" grubunda birleşen milyonlarca küçük yatırımcı, bu durumu tersine çevirmek için toplu alımlar gerçekleştirerek hisse fiyatını 18 dolardan 400 doların üzerine fırlatmıştı.

Bir ayda yüzde 1700 değer kazanan hisseler, büyük finans kuruluşlarının milyarlarca dolar zarar etmesine yol açarak bireysel yatırımcıların piyasa gücünü tüm dünyaya ilan etmişti.