Türkiye'nin en 'altıncı' ili Rize oldu

Yayınlanma:
BDDK tarafından paylaşılan verilere göre Türk Lirası’ndan kaçış sürdü. Enflasyon karşısında parasını koruyamayan milyonlar, birikimlerini hızla altın hesaplarına aktardı. Toplam mevduatında en yüksek altın oranına sahip il Rize oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mart sonu verilerini içeren FİNTÜRK (Finansal Türkiye Haritası) istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı ilk çeyrekte net 928 milyar 600 milyon lira artışla 26 trilyon 478 milyar 500 milyon liraya ulaştı.

Ancak bu artışın kaynağı incelendiğinde Türk Lirası'nın (TL) mevduattaki payının trajik bir noktada olduğu görüldü.

TL MEVDUATI YERİNDE SAYDI, ALTIN REKORA KOŞTU

Toplam mevduatın 16 trilyon 165 milyar lirasını TL, 10 trilyon 313 milyar 500 milyon lirasını ise yabancı para cinsinden açılan Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) oluşturdu. Bu tablodaki asıl çarpıcı değişim ise altının yükselişi oldu:

Altın Mevduatı: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 21,5 oranında net 733,2 milyar lira büyüdü.

TL Mevduatı: Aynı dönemde sadece yüzde 0,6 oranında, yani 97,8 milyar liralık sınırlı bir artış kaydedebildi.

Reel Kayıp: İlk üç aydaki yüzde 10,04’lük enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE) hesaba katıldığında, TL mevduat hacmi reel olarak yüzde 8,6 daralırken, altın hesapları yüzde 10,5 büyüme gösterdi.

Son bir yıllık tabloya bakıldığında ise altın mevduatındaki "reel" artış yüzde 77,5 ile rekor seviyeye ulaştı. Altın hesaplarının toplam yurt içi mevduat içindeki payı, bir yıl önceki yüzde 9 seviyesinden Mart 2026 itibarıyla yüzde 15,6’ya fırladı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE ASLAN PAYI İSTANBUL'UN

Hacim bakımından incelendiğinde, Türkiye'deki toplam altın mevduatının yüzde 52,9'u üç büyük ilde toplandı.

İstanbul: 1 trilyon 467,2 milyar lira ile toplam altın mevduatının yüzde 35,5’ini tek başına elinde tutuyor.

Ankara: 475,4 milyar lira,

İzmir: 245,7 milyar liralık altın hesabına sahip.

Bu illeri Antalya (143,2 milyar TL), Bursa (128,9 milyar TL) ve Kocaeli (96 milyar TL) takip etti.

TÜRKİYE'NİN "EN ALTINCI" İLİ RİZE OLDU

Mevduat hacmi içinde altının payına göre yapılan sıralamada ise zirve el değiştirdi. Toplam mevduatında en yüksek altın oranına sahip il Rize oldu. Rize’deki 55,6 milyar liralık toplam mevduatın yüzde 42,2’sini (23,4 milyar TL) altın hesapları oluşturdu.

Rize'yi takip eden "en altıncı" iller listesi şöyle şekillendi:

Malatya ve Çankırı: %36,5

Kırıkkale: %35,6

Elâzığ: %34,3

Kütahya: %34

İstanbul, tutar olarak en çok altına sahip il olsa da, toplam mevduatı içindeki yüzde 12'lik altın payı ile son sırada yer aldı. Ankara ise yüzde 12,4 ile İstanbul'u takip etti. Bu durumun, İstanbul'daki ticari mevduatlar ve Ankara'daki yüksek kamu mevduatlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

