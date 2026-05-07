Bist 100 dur durak bilmiyor: Endeks rekor üstüne rekor kırıyor
Bist 100 endeksi dün öğle saatlerinde 15 bin 030,23 puana ulaşarak rekor kırmıştı. Kapanışı 14 bin 917,3 puandan yapan endeks 7 Mayıs sabahına yüzde 0,47 yükselişle başladı. +69,78 puan kazanan Bist 100 açılışta 14 bin 987,21puana ulaştı. Gün içinde yeni rekor puanlara ulaşılması bekleniyor.
7 MAYIS 2025 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100 Açılış: 14.987,21
- Değişim: %0,47 (+69,78)
- Önceki kapanış: 14.917,43
- Saat: 09:55
7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.987,21
|Değişim
|%0,47 (+69,78)
|Önceki kapanış
|14.917,43
|İşlem hacmi
|140.582.658 TL
|Saat
|9:55
7 MAYIS 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ICUGS
|6,93
|+10,00
|KRSTL
|10,49
|+9,96
|BIGEN
|22,32
|+9,95
|BRMEN
|7,95
|+7,14
|VBTYZ
|24,00
|+6,57
7 MAYIS 2025 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|AYCES
|692,00
|-9,95
|KAPLM
|605,00
|-9,02
|BORLS
|7,40
|-6,68
|SODSN
|9,65
|-4,83
|ADEL
|49,00
|-4,67
7 MAYIS 2025 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|DMRGD
|7,24
|380.510.370,44
|THYAO
|311,75
|172.548.948,75
|ASELS
|437,00
|94.960.974,00
|TTKOM
|67,90
|70.398.448,40
|AKBNK
|74,75
|60.653.869,25
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,92 TL
Gram altın satış: 6.839,73 TL
7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,87 TL
Gram gümüş satış: 112,97 TL
7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,2235 TL
Dolar satış: 45,2425 TL
Euro alış: 53,2182 TL
Euro satış: 53,3495 TL
Sterlin alış: 61,5808 TL
Sterlin satış: 61,7415 TL
7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
7 MAYIS 2025 KRİPTO PİYASASI
