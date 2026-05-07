Bist 100 dur durak bilmiyor: Endeks rekor üstüne rekor kırıyor

Yayınlanma:
Bist 100 endeksi dün öğle saatlerinde 15 bin 030,23 puana ulaşarak rekor kırmıştı. Kapanışı 14 bin 917,3 puandan yapan endeks 7 Mayıs sabahına yüzde 0,47 yükselişle başladı. +69,78 puan kazanan Bist 100 açılışta 14 bin 987,21puana ulaştı. Gün içinde yeni rekor puanlara ulaşılması bekleniyor.

7 MAYIS 2025 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

  • BIST 100 Açılış: 14.987,21
  • Değişim: %0,47 (+69,78)
  • Önceki kapanış: 14.917,43
  • Saat: 09:55

7 MAYIS 2025 BIST 100 ENDEKSİ

7 MAYIS 2025 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
ICUGS6,93+10,00
KRSTL10,49+9,96
BIGEN22,32+9,95
BRMEN7,95+7,14
VBTYZ24,00+6,57

7 MAYIS 2025 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

HisseSon (TL)Günlük %
AYCES692,00-9,95
KAPLM605,00-9,02
BORLS7,40-6,68
SODSN9,65-4,83
ADEL49,00-4,67

7 MAYIS 2025 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

HisseSon (TL)Hacim (TL)
DMRGD7,24380.510.370,44
THYAO311,75172.548.948,75
ASELS437,0094.960.974,00
TTKOM67,9070.398.448,40
AKBNK74,7560.653.869,25
7 MAYIS 2025 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,92 TL

Gram altın satış: 6.839,73 TL

7 MAYIS 2025 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,87 TL

Gram gümüş satış: 112,97 TL

7 MAYIS 2025 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,2235 TL

Dolar satış: 45,2425 TL

Euro alış: 53,2182 TL

Euro satış: 53,3495 TL

Sterlin alış: 61,5808 TL

Sterlin satış: 61,7415 TL

7 MAYIS 2025 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,47 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71,77 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

7 MAYIS 2025 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

