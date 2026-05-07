Altını yeniden zirveye taşıyacak gelişmeyi açıkladı: Yatırım devi beklentiyi yükseltti

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, altın piyasasına ilişkin analizini güncelleyerek ons altın için yıl sonu hedefini 5 bin 200 dolar olarak belirledi. Banka, kıymetli metalin mevcut seviyelerinden yüzde 10 daha değerleneceğini öngörürken, bu yükselişi tetikleyecek temel gelişmenin jeopolitik risklerden ziyade Fed’in faiz politikası olacağına dikkat çekti.

Küresel piyasalarda gözler değerli metallere çevrilmişken, Morgan Stanley altın fiyatlarına yönelik stratejik raporunu yayımladı. Yatırım devine göre, Batı Asya’daki gerilimlerin enerji piyasası üzerindeki etkisi Fed’in hamlelerini zorlaştırsa da, faiz indirimi beklentileri altını yeniden zirveye taşıyacak ana unsur olmaya devam ediyor.

YATIRIM DEVİ BEKLENTİYİ YÜKSELTTİ

Morgan Stanley Metaller ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower, altın fiyatlarının gelecekteki performansında geleneksel "güvenli liman" talebinden ziyade para politikasına ilişkin beklentilerin belirleyici rol oynadığını ifade etti. Ons altının son dönemde 4 bin 700 dolarlık direnci test ederek ivme kazandığını belirten banka, yıl sonu beklentilerini 5 bin 200 dolar olarak paylaştı.

Gower, İran kaynaklı çatışmaların enerji arzında yarattığı şok etkisinin enflasyon endişelerini tetiklediğini ve bu durumun kısa vadede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi takvimini zayıflattığını dile getirdi.

Bu baskı nedeniyle altının, geçmiş kriz dönemlerinde sergilediği o çok güçlü güvenli liman etkisini tam olarak gösteremediği değerlendirmesinde bulunuldu.

ALTINI YENİDEN ZİRVEYE TAŞIYACAK GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Yükselen petrol fiyatlarının Fed’in yol haritasını karmaşıklaştırmasına ve piyasaların indirim beklentilerini geri çekmesine rağmen, Morgan Stanley iyimserliğini korudu. Banka, yıl sonundan önce en az bir faiz indirimi yapılacağı öngörüsünü sürdürürken; Ocak 2027 ve Mart 2027 tarihlerinde ek faiz indirimlerinin de masada olduğunu açıkladı.

Analizde, bu faiz patikasının gerçekleşmesi durumunda ons altının 5 bin 200 dolar seviyesine ulaşabileceği ve reel faiz trendiyle uyumlu yükselişini sürdüreceği vurgulandı.

Amy Gower, finansal koşulların gevşemesi halinde altın için yeni bir yükseliş alanının açılacağını, ancak Batı Asya’daki gelişmelerin risk teşkil etmeye devam ettiğini belirtti. Çatışmaların beklenenden uzun sürmesi durumunda yüksek faiz ortamının altın fiyatlarını baskılayabileceği ifade edildi. Diğer taraftan, gerilimin hızla azalması durumunda mevcut yüksek fiyat seviyelerinin; merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar ve tüketici talebi üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

