AKP’li vekilden TCMB Başkanı’na ilginç uyarı: İngiltere altınlarımıza el koyabilir

AKP Milletvekili İsmail Güneş, TBMM’de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, İngiltere’de tutulan altın rezervlerine herhangi bir olumsuzlukta el konulabileceği endişesini dile getirerek, “Bu altınları getirme yönünde bir çabanız var mı?” diye sordu.

AKP Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın TBMM’deki sunumu sırasında, İngiltere’de bulunan Türkiye’ye ait altın rezervlerinin güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

GÜNEŞ: “İNGİLTERE PARASINI ÖDEDİĞİMİZ GEMİLERİ VERMEMİŞTİ”

Tıp doktoru kimliğiyle de bilinen İsmail Güneş, geçmişte Türkiye’nin parasını ödediği gemilerin İngiltere tarafından teslim edilmediğini hatırlatarak şu endişelerini paylaştı:

“Berat Albayrak döneminde İngiltere’deki altınların bir bölümü getirilmişti. Şimdi İngiltere’de bizim ne kadar altınımız var? Neden orada tutuyoruz? Birinci Dünya Savaşı öncesi parasını ödediğimiz gemilerin İngiltere’de kaldığını düşünürsek ileride olabilecek herhangi bir olumsuzlukta bu para onlarda kalabilir mi diye benim endişem var. Bu altınları getirme yönünde bir çabanız var mı?”

BAŞKAN KARAHAN’DAN YANIT

Güneş’in sorusuna yanıt veren Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, altınların bir kısmını uluslararası piyasa işlemlerinde kullanabilmek amacıyla yurt dışında tuttuklarını söyledi. Karahan, altın miktarının lokasyon swap işlemleriyle duruma göre değiştiğini anlattı ancak İngiltere’deki toplam altın miktarını açıklamadı.

119,2 TON ALTIN İNGİLTERE'DE

Karahan’ın açıklamadığı rakamlara göre, İngiltere Merkez Bankası’nda tutulan Türkiye’ye ait altın miktarı 2025 sonu itibarıyla raporlarda 119,2 ton olarak görünüyor.

ALTIN FİYATLARINA MÜDAHALE TALEBİ

Güneş ayrıca, Merkez Bankası’nın döviz kurunu baskılayarak döviz talebini kıstığını ancak vatandaşın bu sefer altına yöneldiğini belirterek, altın fiyatlarına da müdahale edilmesini istedi. Vekil, enflasyonun altında tutulan kur politikasının altın talebini artırdığını savundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

