2047'ye kadar vergiden muaf olacaklar: Varlık barışı teklifi komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edildi. Teklifle, uluslararası rekabet gücünün artırılması, dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve teknoloji girişimciliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

KAMU ALACAKLARINDA TAKSİT SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI

Kabul edilen düzenlemelerle birlikte, kamu alacaklarının yapılandırılmasında değişiklikler yapıldı. Borçların tecilinde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken, teminatsız tecil tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

TEKNOLOJİ ÇALIŞANINA HİSSE SENEDİ TEŞVİKİ

Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen hisse senetlerinde gelir vergisi istisnasının üst sınırı bir yıllık brüt ücret tutarından iki katına çıkarıldı. Hisselerin elde tutulma süreleri de yeniden düzenlendi: İki yıl içinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin tamamı, üç ila dört yıl arasında elden çıkarılması halinde yüzde 75’i, beş ila altı yıl arasında elden çıkarılması halinde yüzde 25’i geri alınacak.

YURT DIŞI KAZANÇLARA 20 YIL VERGİ İSTİSNASI

Teklife göre, belirli şartları sağlayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutuluyor. Bu istisnadan yararlanabilmek için son üç takvim yılında Türkiye’de yerleşik olunmaması ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartı aranıyor.

“NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ” KAVRAMI MEVZUATA GİRİYOR

Düzenlemeyle “nitelikli hizmet merkezi” kavramı mevzuata giriyor. En az üç farklı ülkede faaliyet gösteren şirketlere hizmet sunan ve yıllık gelirinin en az yüzde 80’ini yurt dışından elde eden sermaye şirketleri bu kapsamda değerlendirilecek. Bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli personelin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

TRANSİT TİCARETTE YÜZDE 100 VERGİ İNDİRİMİ

Kurumlar vergisi düzenlemeleri kapsamında transit ticaret ve hizmet gelirlerine yönelik indirimler genişletiliyor. Yurt dışından alınan malların Türkiye’ye getirilmeden satılması veya bu işlemlere aracılık edilmesi halinde elde edilen kazançların yüzde 95’i kurumlar vergisinden indirilecek. İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösteren kurumlar için bu oran yüzde 100 olarak uygulanacak.

İHRACATÇILARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçı kurumların ihracat kazançlarına yüzde 9, diğer ihracatçıların ihracat kazançlarına ise yüzde 14 oranında kurumlar vergisi uygulanacak. Aracılı ihracat kapsamında yapılan işlemler de bu indirimli oranlardan yararlanabilecek.

ZİRAİ ÜRETİCİLERE DE VERGİ İNDİRİMİ

AK Parti’nin verdiği önergeyle maddenin kapsamı genişletildi. Sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyeti yürüten kurumlar ile zirai üretimle iştigal eden kurumların yalnızca üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlendi.

“VARLIK BARIŞI” DÜZENLEMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek. Bildirilen varlıkların iki ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekecek. Yurt içinde bulunmasına rağmen işletmelerin kayıtlarında yer almayan varlıklar da aynı tarihe kadar bildirilebilecek.

VERGİ ORANI YÜZDE 0’A DÜŞÜRÜLEBİLECEK

Banka ve aracı kurumlar tarafından bildirilen varlıklar üzerinden yüzde 5 oranında vergi alınacak. Ancak varlıkların belirli sürelerle finansal araçlarda tutulmasının taahhüt edilmesi halinde bu oran yüzde 0’a kadar düşürülebilecek. Bildirilen varlıklar için hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE 2047’YE KADAR VERGİ İSTİSNASI

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler genişletiliyor. Finansal kuruluşlara sağlanan kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye uzatılırken, harç muafiyeti süresi 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.