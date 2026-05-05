Holdinglerden yatırımcılara, parası olana vergisizlik dönemi başlıyor! Varlık barışının detayları belli oldu

AKP, yurt dışından yatırımcı çekme iddiasıyla hazırladığı 15 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinin ayrıntılarını paylaşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin yabancı sermayeyi ülkeye çekmeyi ve dış satım odaklı kalkınmayı hedeflediğini dile getirdi.

VARLIK BARIŞINDA VERGİ SIFIRLANIYOR, DENETİM KALKIYOR

Milli ekonomiyi canlandırma gerekçesiyle sunulan pakette en dikkat çekici maddelerden biri, yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilmesine yönelik düzenleme oldu. Abdullah Güler, vergiye gönüllü katılımı artırma amacıyla; para, altın ve döviz gibi varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar sisteme dahil edilmesinin yolunun açıldığını belirtti.

Varlık Barışı teklifi Meclis'e sunuldu

Düzenlemenin ayrıntıları belli olurken 15 maddelik paketle yapılacak düzenlemeler özetle şöyle:

Daha önce yüzde 5 olarak uygulanan varlık barışı vergisi, 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak başvurularda yüzde sıfıra indirilecek.

Gerçek kişiler ve şirketler; altın, hisse senedi, nakit para ve tahvil gibi kıymetlerini bildirdikten sonra iki ay içinde Türkiye'ye getirirlerse, bu varlıklar hakkında hiçbir şekilde vergi denetimi veya vergi cezası (tarhiyat) uygulanmayacak.

HOLDİNGLERE 20 YILLIK VERGİ KALKANI

Yabancı yatırımcılar ve yüksek gelir grupları için öngörülen muafiyetlerin süresi dikkat çekiyor. Teklife göre, Türkiye’ye yerleşen ancak son üç yıl içinde ülkede ikamet etmemiş ve vergi mükellefi olmamış kişiler, yurt dışından elde ettikleri gelirler için tam 20 yıl boyunca Gelir Vergisi ödemeyecek.

MAAŞLARDA "AYRICALIKLI" İSTİSNA SİSTEMİ

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli ek zam beklerken, "nitelikli iş gücü" adı altında belirli çalışan gruplarına devasa vergi avantajları tanımlanıyor:

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin maaşlarının, brüt asgari ücretin 4 katına kadar olan kısmı Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde görev yapanlar için bu istisna sınırı brüt asgari ücretin 6 katı olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı bu oranları daha da artırma yetkisine sahip olacak.

İHRACATÇIYA VE FİNANS DEVLERİNE ÖZEL İNDİRİMLER

Üretim ve ihracat yapan kurumlara yönelik vergi yükü de hafifletiliyor. Genel Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25 iken; kendi ürettiği malı ihraç eden imalatçılar için bu oran 16 puanlık indirimle yüzde 9’a düşürülecek. İhracat yapan diğer kurumlar ise yüzde 14 vergi ödeyecek.

İstanbul Finans Merkezi (İFM) katılımcılarına yönelik ayrıcalıklar da genişletiliyor:

İFM bünyesinde finansal faaliyet yürüten kurumların yüzde 100 oranındaki vergi indirimi süresi 2047 yılına kadar uzatıldı.

Bu kuruluşlara sağlanan 5 yıllık harç muafiyeti süresi 20 yıla çıkarıldı.

Transit ticaret yapan kurumlarda İFM içindekilere yüzde 100, dışındakilere yüzde 95 kazanç indirimi sağlanacak.

PAY SENETLERİNE VERGİ MUAFİYETİ

Teknoloji odaklı girişimlerde çalışanlara verilen pay senetleri de düzenleme kapsamında yer aldı. Teknogirişim şirketi çalışanlarına bedelsiz veya indirimli verilen pay senetlerinin, o yıldaki toplam brüt ücretin iki katını aşmayan kısmı Gelir Vergisi’nden muaf tutulacak.

Ayrıca, istisnadan yararlananların miras yoluyla edindikleri mallarda vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.