Süt üretimi sert düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait Çiğ Süt Üretim İstatistikleri verilerini kamuoyuna duyurdu. Elde edilen sayısal veriler, bir önceki yıl olan 2024'te 22 milyon 487 bin 757 ton seviyesinde gerçekleşen çiğ süt üretiminin, 2025 yılında 21 milyon 379 bin 88 tona kadar çekildiğini ortaya koydu.

TÜM HAYVAN TÜRLERİNDE ÜRETİM ÇAKILDI

Yıllık bazdaki verilere göre en büyük kayıp manda ve keçi sütünde yaşandı. Süt türlerine göre üretimdeki azalma oranları şu şekilde gerçekleşti:

İnek sütü üretimi: Yüzde 4 azaldı.

Koyun sütü üretimi: Yüzde 11,9 azaldı.

Keçi sütü üretimi: Yüzde 29,8 azaldı.

Manda sütü üretimi: Yüzde 33 oranında sert bir düşüş kaydetti.

2025 yılında toplam çiğ süt üretiminin aslan payını yüzde 94,5 ile yine inek sütü göğüsledi. Toplam üretim içerisinde koyun sütünün ağırlığı yüzde 3,7, keçi sütünün ağırlığı yüzde 1,6 ve manda sütünün payı ise sadece yüzde 0,2 olarak belirlendi.

SÜTÜN YALNIZCA YÜZDE 60'I TESİSLERE GİTTİ

Tarımsal işletmelerin ürettiği çiğ sütün kullanım alanları da belli oldu. Üretilen sütün yüzde 60,9’luk kısmı süt toplama merkezlerine ve işleme tesislerine sevk edildi. Üretimin yüzde 17,1’lik bölümü ise doğrudan tüketiciye ulaşırken; sokak sütçüleri, tüccarlar, pastaneler ve dondurmacılar gibi kanallara satıldı.

Diğer kullanım detayları ise şöyle sıralandı:

Üretilen sütün yüzde 14,1’i işletmelerce peynir, yoğurt gibi ürünlere dönüştürüldü.

Toplam sütün yüzde 4,8’i buzağı ve diğer hayvanların beslenmesinde kullanıldı.

Ücretsiz verilen veya evde tüketilen süt oranı yüzde 1 oldu.

Üretim ve işleme aşamasındaki kayıplar yüzde 0,1 olarak hesaplanırken, kullanım alanı tespit edilemeyen çiğ süt oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.