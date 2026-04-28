Ekonomi Kurulu açıkladı: Erdoğan'ın duyurduğu Şimşek'in tanıttığı program hızla devreye alınıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

SAVAŞ BİRİNCİ GÜNDEM MADDESİYDİ

Açıklamada, bugün yılın dördüncü EKK toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Küresel ekonomi, belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı zorlu bir dönemden geçmektedir. Uyguladığımız program sayesinde makrofinansal istikrar önemli ölçüde güçlenmiş, ekonomide kırılganlıklar azalırken şoklara karşı dayanıklılık artmıştır. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin ekonomimize olası etkilerini en aza indirmek ve piyasaların sağlıklı işleyişini sürdürmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. Artan petrol fiyatlarına yönelik eşel mobil sistemi geçici olarak uygulamaya alınmış, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri getirilmiş ve stratejik stok yönetimi güçlendirilmiştir. Turizm sektörüne yönelik destek paketi devreye alınmış ve ihracatçılarımızın kefalet limitleri artırılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmıştır. Tedarik zincirlerinde değişimin hız kazandığı, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde; yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi güçlendirmek amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımlar ve yüksek teknolojili üretim desteklenmektedir."

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ GÜNDEMDE

Açıklamada KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliğini güçlendiren ve inovasyon odaklı üretimleri destekleyen adımlar atıldığı vurgulandı.

Mehmet Şimşek: Vergi mimarisinde en üst ligde yer almak istiyoruz

Açıklamada geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tanıttığı programa için hızla harekete geçileceği ifade edildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında atılacak hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlarla; ülkemizin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi, küresel transit ticaretten daha fazla pay alması, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenmektedir. Program çerçevesinde hayata geçirilecek yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri, 'Tek Durak Büro' uygulamasıyla sadeleştirilen ve hızlandırılan bürokratik süreçler ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı politikalar sayesinde daha rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır"

'SAVAŞIN ETKİLERİ İSTİŞARE EDİLDİ'

Bu kapsamda, EKK toplantısında ele alınan hususlarla ilgili ise şu ifadelere yer verildi: