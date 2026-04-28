Sağlıkta büyük soruşturma: 29 firma mercek altında

Rekabet Kurumu, ortopedi ve beyin cerrahisi sektöründe faaliyet gösteren 29 dev üretici ve bayi ile 4 meslek birliği hakkında dev bir soruşturma başlattı. Firmaların, fiyatları yapay olarak yükseltmek için kamuya ürün vermediği ve arzı kısıtlayarak hastaları mağdur ettiği iddia ediliyor.

Halkın en temel hakkı olan sağlık hizmetleri, tıbbi malzeme kartellerinin kıskacına girdi. Rekabet Kurumu, ortopedi, beyin cerrahisi, artroplasti ve artroskopi gibi hayati alanlarda ürün sağlayan teşebbüslerin, kendi aralarında anlaşarak fiyat tespiti yaptığı ve kamuya ürün tedarikini kasıtlı olarak engellediği iddiaları üzerine harekete geçti.

HASTA ÜZERİNDEN FİYAT PAZARLIĞI

İddiaya göre; tıbbi malzeme devleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamındaki fiyatları zorla artırmak amacıyla koordineli hareket etti. Bu amaçla:

Ürün Saklama: Piyasadaki arz miktarı kasten kısıtlandı.

Tedarik Engeli: Kamuya ürün verilmesi engellenerek hastaneler çaresiz bırakıldı.

Ortak Fiyat: Kamu veya özel hastane ayrımı yapılmaksızın, fahiş fiyatlar tüm sisteme dayatıldı.

4054 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İNCELEME

Rekabet Kurulu, söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini (Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar) ihlal edebileceği şüphesiyle 12 Mart 2026 tarihli ve 26-09/285-M sayılı kararla resmi soruşturmayı başlattı.

Soruşturma kapsamında 29 üretici/bayi ile bu firmaların üyesi olduğu 4 teşebbüs birliğinin tüm faaliyetleri mercek altına alınacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

