Mehmet Şimşek: Vergi mimarisinde en üst ligde yer almak istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” basın toplantısında konuştu. Şimşek, "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez" programını tanıttı.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna duyurduğu bu yeni program için Şimşek "tam anlamıyla bir ekonomik konumlanma" dedi.

Şimşek, yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için radikal bir vergi reformu paketi sundu.

"VERGİ MİMARİSİNDE ÜST LİGİ HEDEFLİYORUZ"

Bakan Şimşek, Türkiye’yi Singapur, Hong Kong ve Hollanda ile aynı lige taşımayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde yer almak istiyoruz ve 20 yıllık öngörülebilirlik sağlıyoruz. Bu sıradan bir teşvik paketi değil; tam anlamıyla bir ekonomik konumlanma stratejisidir."

YABANCI YATIRIMCIYA ‘RADİKAL’ İNDİRİMLER

Şimşek, paket kapsamında ihracatçılar ve doğrudan yabancı yatırımcılar için uygulanacak kurumlar vergisi indirimlerini şu sözlerle duyurdu:

"İhracatçılar için kurumlar vergisi oranını düşürme konusunda radikal bir adım attık. Standart oranımız yüzde 25 iken, normal ihracatçılar için bu oran yüzde 14’e inecek. Eğer üretici ihracatçıysanız, kurumlar vergisi tek haneye düşecek, bu oran yüzde 9 olacak."

Ayrıca, İstanbul Finans Merkezi'nde yerleşik şirketlerin transit ticaretinden alınan vergi tamamen kaldırılıyor. Şimşek, "İFM’de yerleşikse transit ticaret tamamen vergisiz olacak. Yani yüzde 100 vergi istisnası sağlanacak" dedi.

ZENGİN GİRİŞİMCİYE VIP AYRICALIK

Bakanın ajandasında, yüksek varlıklı bireyleri ve teknoloji girişimcilerini Türkiye’ye çekmek için eşi benzeri görülmemiş bir "VIP" sistem de yer alıyor:

"VIP Bürokrasisi": Yatırımcılar için şirket kuruluşu, çalışma izni ve arazi tahsisi gibi tüm işlemler tek bir masa etrafında, hızlıca sonuçlandırılacak.

Sıfır Veraset Vergisi: Yabancı ve gurbetçi yatırımcılar için yüzde 10 olan veraset vergisi yüzde 1’e düşürülüyor.

20 Yıl Muafiyet: Bölgesel merkezini Türkiye’ye taşıyanlara 20 yıl vergi istisnası sözü verildi.

Şimşek, bu sistemin işleyişini ise şu sözlerle özetledi: