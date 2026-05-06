Otomotiv dünyasında "ya birleş ya öl dönemi":

Otomotiv dünyasının yeni süper güçleri olarak görülen markalar, bugünlerde şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşiyor: Tek başına ayakta kalmak artık imkânsız.

Arkasında batarya devi CATL ve teknoloji lideri Huawei gibi isimler olsa bile, piyasa sonuçları beklenen "mucizeyi" yaratmaya yetmiyor. Satış rakamlarının soğuk duşu ve aşırı doygun pazar, iki büyük yerli oyuncuyu, Avatr ve Deepal'ı tek bir vücut olmaya zorluyor. Bu sadece bir şirket birleşmesi değil; "timsahlarla dolu küçük bir gölette" boğulmamak için atılan hayati bir geri çekilme hamlesi.

Çin'de sıklıkla yüzen ve zıplayan araç modelleri ve gelişmiş teknolojilerle ilgili haberler yayınlanıyor. Ancak yerel pazarın bile sınırları var. Şimdi Changan'ın sahip olduğu iki markanın pratikte tek bir şirket haline geleceği açıklandı. Yani, iki geliştirme ekibi, gerekli personel azaltımıyla birleşecek.

İki markadan ilki, yalnızca 2018'de kurulan Avatr. Avatr'ın %41'i Çinli üretici Changan'a ait ve ikinci en büyük hissedarı ise %11,17 hisseyle dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL. Huawei, tüm araç yazılımı için stratejik ortak rolünü üstleniyor. Diğer marka ise Deepal. Çoğunluk hissedarı Changan, %51 hisseyle Deepal'da bulunuyor. Diğer hissedarlar ise Çin'den uzmanlaşmış yatırım kuruluşları. Changan her iki şirketin de ortak hissedarı ve yazılımda örtüşmeler olsa da, kendi mühendis, tasarımcı ekipleri ve ayrı teknik platformlarıyla bağımsız olarak faaliyet gösteriyorlardı.

Genel olarak, piyasa sonuçları ideal değil. Örneğin, Avatr üç ayda tek başına 11.703 araç sattı. İki marka tasarım, mühendislik, tedarikçi ve malzeme erişimi konularında güçlerini birleştirecek ve otomobil üretimi için fabrikaları paylaşacak. Çin'de zorluk çekenler sadece Volkswagen, Toyota, Mercedes veya BMW gibi üreticiler değil. Yerli markalar da iç pazarda zorluk çekiyor. Çok fazla üretici var veya eski bir deyişle, Çin bile çok fazla timsahla dolu çok küçük bir gölet.