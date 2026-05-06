Alfa Romeo'nun patronu isyan etti! Dünya elektrikli otomobillere hazır değil

Alfa Romeo'nun patronu isyan etti! Dünya elektrikli otomobillere hazır değil
Yayınlanma:
Elektrikli araçlar ve bataryalar artık her yeni aracın ayrılmaz bir parçası olsa da, tamamen elektrikli tahrik sistemine geçiş henüz halkın gönlünü kazanamadı. Alfa Romeo CEO'su bu durumu verdiği bir röportajda vurguladı.

İtalyan şirketi, elektrik planını revize eden şirketlerden biri ve CEO'su Santo Ficili bunun nedenini açıkladı.

" Dünya henüz her yerde elektrikli araçlara hazır değil. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolunu bulmalıyız. Bu ne anlama geliyor? Tamamen elektrikli araçlar (BEV) anlamına geliyor ancak aynı zamanda diğer tüm motor türlerini, yani içten yanmalı motorları (ICE), şarj edilebilir hibrit araçları (PHEV), tamamen elektrikli araçları (BEV) da kapsıyor. Doğru yön bu ," dedi İtalyan yetkili.

Planlardaki değişiklik, mevcut Stelvio ve Giulia modellerinin ömrünü uzatmakla kalmadı , aynı zamanda geleceklerini de değiştirdi; çünkü Alfa Romeo başlangıçta sonraki nesillerde elektrikli versiyonları hedefliyordu. Ancak, bilindiği gibi, bu modellerin hibrit versiyonları da sunulacak.

alfa-romeo-giulia-stelvio-quadrifoglio-collezione-e-1.jpg

Her iki model de STLA Large platformu üzerine inşa edilecek ve bu mimari başlangıçta elektrikli araçlar için tasarlanmış olsa da, hibrit ve şarj edilebilir hibritler gibi birçok güç aktarma sistemi türünü de destekliyor.

Bu değişiklik ek mühendislik geliştirme çalışmalarını gerektirdiğinden, ürünlerin orijinal planlanan tarihte teslim edilmesi gecikti.

Motor kaputunun altında, temel modellerin hafif hibrit teknolojisiyle eşleştirilmiş dört silindirli turboşarjlı motorlarla donatılması bekleniyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar ise 1,6 litrelik dört silindirli bir motoru arka aksa monte edilmiş bir elektrik motoruyla birleştirebilir.

alfa-romeo-giulia-stelvio-quadrifoglio-collezione-c-0.jpg

Yeni Giulia ve Stelvio'nun da boyut olarak büyümesi beklenirken, elbette ki heyecan verici Quadrifoglio versiyonları da eksik olmayacak . Alfa Romeo cephesinden henüz teknik detaylar sızdırılmadı, ancak yeni Stelvio ve Giulia'nın 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Ekonomi
Otomotiv dünyasında "ya birleş ya öl dönemi":
Otomotiv dünyasında "ya birleş ya öl dönemi":
Borsa günü rekorla kapattı
Borsa günü rekorla kapattı