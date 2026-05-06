Alfa Romeo'nun patronu isyan etti! Dünya elektrikli otomobillere hazır değil

İtalyan şirketi, elektrik planını revize eden şirketlerden biri ve CEO'su Santo Ficili bunun nedenini açıkladı.

" Dünya henüz her yerde elektrikli araçlara hazır değil. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolunu bulmalıyız. Bu ne anlama geliyor? Tamamen elektrikli araçlar (BEV) anlamına geliyor ancak aynı zamanda diğer tüm motor türlerini, yani içten yanmalı motorları (ICE), şarj edilebilir hibrit araçları (PHEV), tamamen elektrikli araçları (BEV) da kapsıyor. Doğru yön bu ," dedi İtalyan yetkili.

Planlardaki değişiklik, mevcut Stelvio ve Giulia modellerinin ömrünü uzatmakla kalmadı , aynı zamanda geleceklerini de değiştirdi; çünkü Alfa Romeo başlangıçta sonraki nesillerde elektrikli versiyonları hedefliyordu. Ancak, bilindiği gibi, bu modellerin hibrit versiyonları da sunulacak.

Her iki model de STLA Large platformu üzerine inşa edilecek ve bu mimari başlangıçta elektrikli araçlar için tasarlanmış olsa da, hibrit ve şarj edilebilir hibritler gibi birçok güç aktarma sistemi türünü de destekliyor.

Bu değişiklik ek mühendislik geliştirme çalışmalarını gerektirdiğinden, ürünlerin orijinal planlanan tarihte teslim edilmesi gecikti.

Motor kaputunun altında, temel modellerin hafif hibrit teknolojisiyle eşleştirilmiş dört silindirli turboşarjlı motorlarla donatılması bekleniyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlar ise 1,6 litrelik dört silindirli bir motoru arka aksa monte edilmiş bir elektrik motoruyla birleştirebilir.

Yeni Giulia ve Stelvio'nun da boyut olarak büyümesi beklenirken, elbette ki heyecan verici Quadrifoglio versiyonları da eksik olmayacak . Alfa Romeo cephesinden henüz teknik detaylar sızdırılmadı, ancak yeni Stelvio ve Giulia'nın 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor.