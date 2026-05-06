Altına akın ettiler! Fiyatlar arttı

Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram değeri gün sonunda 6 milyon 785 bin lira seviyesine ulaştı.

Gün içindeki işlemlerde en düşük 6 milyon 670 bin lira seviyesini gören altın, gün ortasında 6 milyon 849 bin 700 liraya kadar tırmanarak oynak bir grafik çizdi. Dünü 6 milyon 630 bin liradan kapatan altın, bir günlük süreçte yüzde 2,3 oranında değer kazanmış oldu.

İŞLEM HACMİNDE MİLYARLIK REKOR

Altın piyasasındaki hareketlilik rakamlara da yansıdı. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda sadece altın kaleminde gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 433 milyon 583 bin 96,31 lira olarak kayıtlara geçti.

Bu hacim karşılığında el değiştiren altın miktarı ise 652,72 kilogram oldu. Gümüş ve diğer tüm madenlerin dahil edildiği toplam işlem hacmi ise 5 milyar lira sınırına dayanarak 4 milyar 993 milyon 232 bin 870,56 lira şeklinde gerçekleşti.

ALTINA AKIN EDEN DEV KURUMLAR BELLİ OLDU

Altın borsasında günün en hareketli ve en fazla işlem gerçekleştiren kurumları da netleşti. Listenin başında NMGlobal Kıymetli Madenler yer alırken, onu Türkiye’nin dev bankaları izledi.

En çok işlem yapan diğer kurumlar; Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası olarak sıralandı.