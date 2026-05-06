Rusya petrol sayesinde kasayı doldurdu şimdi yeniden alıma başlayacak!

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, iç piyasada daha önce durdurulan döviz ve altın alım işlemlerine tekrar başlanacağı duyuruldu. Bakanlık, Haziran 2025 döneminde askıya alınan bu alımların, bütçe kuralları çerçevesinde 8 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasındaki dönemde yeniden icra edileceğini bildirdi.

PETROL GELİRLERİNDE HÜRMÜZ ETKİSİ

Ekonomi analistleri, Rusya'nın bu hamlesinin arkasında petrol gelirlerinde yaşanan belirgin artışın yattığını ifade ediyor.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan süreç, 28 Şubat tarihinde gerçekleşen ABD ve İsrail saldırılarıyla tetiklenmişti. Bu gelişmenin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, 2 Mart tarihinde Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ilan etmiş, bu durum petrol fiyatlarının hızla tırmanmasına yol açmıştı.

BÜTÇEYE 200 MİLYAR RUBLELİK İLAVE KAYNAK

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada enerji fiyatlarındaki bu yükselişin bütçeye yansımasını rakamlarla ortaya koymuştu. Siluanov, petrol fiyatlarında son dönemde görülen artış sayesinde Rusya bütçesine yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) tutarında ilave bir kaynak girişi sağlandığını belirtmişti.

Rusya yönetimi, bütçe kuralları uyarınca petrol ve doğal gazdan elde edilen bu "beklenmedik" gelirleri, ulusal rezervleri güçlendirmek amacıyla döviz ve altın alımlarında kullanıyor. 8 Mayıs itibarıyla başlayacak olan yeni alım periyodu, Rusya'nın küresel kriz ortamında finansal kalkanını büyütmeye devam edeceğini gösteriyor.