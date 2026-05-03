Güvenli okul, kameralarla değil; çocukla kurulan ilişkiyle inşa edilir

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Çelik ile bugün zor bir konuyu masaya yatırıyoruz: Okul güvenliği. Mart ayında İstanbul Çekmeköy’de yaşadığımız kayıp ve geçtiğimiz hafta Şanlıurfa Siverek ile Kahramanmaraş’ta yaşananlar hepimizi derinden sarstı. Bu röportaj olayların detaylarına odaklanmak için değil; tam tersine, bir adım geri atıp daha büyük resmi konuşmak için hazırlandı.

Konuğumuz Prof. Dr. Kazım Çelik. Kendisi Eğitim Yönetimi alanında çalışmakta olup, 2004’te tamamladığı doktora tezi güvenli okullar ve okullarda acil durum yönetimi konusunda Türkçe alan yazınındaki ilk sistematik çalışma olma özelliğini taşımakta; 2005 tarihli uluslararası makalesi ve 2007 tarihli kitabıyla bu çizgiyi sürdürmüştür. Çelik Hocamıza köşemize hoş geldiniz diyoruz.

Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim.

Güvenli okul nedir?

Hocam, güvenli okul denilince çoğumuzun aklına önce kameralar, turnikeler, güvenlik görevlileri geliyor. Siz bu kavramı nasıl tanımlıyorsunuz?

Teşekkür ederim. Başlamadan önce, son dönemde kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyor; ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu acıların bir daha yaşanmaması en büyük temennimiz.

Aslında güvenli okulu tanımlamadan önce kendimize şu temel soruyu sormalıyız: Okul ne için vardır? Eğitim sosyolojisi bize okulun üç temel görevi olduğunu söyler:

Koruma: Çocuğu dış dünyanın sert etkilerinden korumak.

Temizleme: İstenmeyen davranışları filtreleyip, çocuğa toplumda işine yarayacak doğru kalıpları kazandırmak.

Dengeleme: Çocuğun kendi seçmediği farklılıkları —ailesinin maddi durumu, kıyafeti veya fiziksel özellikleri gibi— birer engel olmaktan çıkarmak ve her çocuğa eşit bir başlangıç sunmak.

Şunu unutmayalım; bu üç işlevden en temeli olan "koruma" yerine getirilemiyorsa, diğerlerinin hiçbir hükmü kalmaz. Eğer çocuk okula giderken, okuldayken veya dönerken kendini bedensel ya da ruhsal bir tehdit altında hissediyorsa, eğitim orada bitmiş demektir. Yani okul güvenliği eğitimin bir "eklentisi" değil, ön koşuludur.

Peki, o zaman gerçek "Güvenli Okul" nedir? En yalın haliyle; çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünün her an güvence altında olduğu yerdir. Sadece öğrencinin değil; öğretmenin ve velinin de korku, tehdit veya şiddet kaygısı duymadan o kapıdan içeri girebildiği okuldur. Güvenli okul sadece "zarara uğramadığımız" bir yer değildir; çocuğun kendini özgürce ifade edebildiği, "fark edildiği" ve gelişebildiği yerdir.

Bir okulun ne kadar güvenli olduğunu kapısındaki turnike sayısı belirlemez. Bugünün dünyasında güvenliği dört ana sütun üzerine kurmak zorundayız:

Fiziksel Güvenlik: Binanın sağlamlığı, çevre güvenliği ve afet hazırlığı.

Psikolojik Güvenlik: Çocuğun "Ben buradayım ve görülüyorum" diyebilmesi.

İlişkisel Güvenlik: Öğretmen-öğrenci ve akran ilişkilerinin sağlıklı olması; zorbalığın yer bulamaması.

Dijital Güvenlik: Ekrandan sızan tehditlerin ve siber zorbalığın engellenmesi.

Bu dört boyut bir zincirin halkaları gibidir. Psikolojik olarak kendini güvende hissetmeyen, dışlanan bir çocuk; ilişkisel olarak yalnızlaşır. Yalnızlaşınca dijital alana kaçar ve orada hangi karanlık sulara kapılacağını bilemeyiz. Eğer biz güvenliği sadece tek bir kameradan ibaret görürsek, asıl büyük boşlukları gözden kaçırmış oluruz.

Yaşananları nasıl okumalıyız?

Hocam, son haftalarda arka arkaya yaşanan üç olay var. Bunları nasıl okumalıyız? Münferit olaylar mı, yoksa daha derin bir örüntünün işareti mi?

Bu çok kritik bir soru. Meseleyi doğru teşhis etmek için iki temel noktaya odaklanmamız gerekiyor.

Birincisi; evet, okullarda ölümle sonuçlanan bu tip olaylar hem Türkiye’de hem dünyada istatistiksel olarak nadirdir. Ancak nadir olması, asla "önemsiz" olduğu anlamına gelmez. Tek bir can kaybı bile, sistemin neresinde hata yaptığımızı sorgulatacak kadar ağırdır.

İkincisi ise bu olayların art arda gelmesi bir tesadüf değildir. Literatürde buna "Kümelenme Etkisi" deniyor. Maalesef bir olay; medyanın sunuş biçimi, sosyal medyadaki yankısı ve taklit yoluyla bir diğerini tetikleyebiliyor. Bu yüzden olayları nasıl konuştuğumuz, şiddeti nasıl görselleştirdiğimiz aslında başlı başına bir önleme aracıdır. Eğer biz şiddeti estetize edersek veya faili "görünür" kılarsak, maalesef yeni trajedilere kapı aralamış oluruz.

"Şu özelliklere sahip çocuk tehlikelidir" diyemeyiz! Burada çok önemli bir uyarı yapmam lazım: Yıllardır süren uluslararası araştırmalar net bir şekilde gösteriyor ki; okul saldırganlarının tek bir profili yoktur. "Şu tip aileden gelen, şu müzikleri dinleyen, şu fiziksel özelliklere sahip çocuğa dikkat edin" diyebileceğimiz bir liste mevcut değil.

Bu neden önemli? Çünkü bir profil arayışına girdiğimizde, hem masum çocukları damgalama riskiyle karşı karşıya kalırız hem de asıl odaklanmamız gereken o "sessiz imdat çığlıklarını" yani gerçek sinyalleri kaçırırız.

Münferit mi, örüntü mü? Bu yüzden "münferit olay" deyip geçmek bizi körleştirir. "Münferit" dediğimiz an, her olayı kendi içinde kapatır ve arka plandaki o devasa toplumsal resmi görmeyi reddederiz. Bunlar tekil patlamalar değil, bir birikimin sonucudur.

Asıl sormamız gereken soru şu: Bir çocuk bu noktaya nasıl gelir? Onu bu karanlık tünele sokan, o yolu adım adım döşeyen zemin nedir? İsterseniz bu zemini besleyen o dört temel sebebi biraz açalım...

Nedenleri Anlamak

Çocuk neden bu noktaya gelir? (Toplumsal zemin)

Bir öğrenci bu noktaya nasıl gelir hocam? Aile, toplum ve okul bu süreçte nerede duruyor?

"Bakın, bir çocuk bu noktaya bir gecede gelmiyor. Eğer tek bir cümleyle özetlemem gerekirse: Çocuğun hayatında kendini ifade edebileceği alanlar daraldı. Bu daralma dört farklı koldan geliyor ve hepsi birbirini besleyerek çocuğu bir kıskaca alıyor."

1. Zemin: Kentleşme (Mekânsal Daralma) "Öncelikle hızlı kentleşmenin bizi nasıl bir çıkmaza soktuğuna bakalım. Sokak ve mahalle kavramı hayatımızdan çekildi. Eskiden çocuk; ev, okul ve sokak arasındaki o doğal dengede büyürdü. Sokak, hayatın provasıydı; çatışmayı, müzakereyi, dayanışmayı orada öğrenirdi. Bugün ise çocuklarımızı adeta bir fanusa koyduk: Apartman–servis–okul. Bu dar eksende sıkışan çocuk, kendi kurallarını koyabileceği o özgür meydanları artık bulamıyor."

2. Zemin: Çekirdek Aile (Sosyal Daralma) "İkincisi, aile yapımız küçüldü. Bir kuşak öncesinde çocuğun etrafında 'yetişkin müttefikler' vardı; dedeler, halalar, amcalar... Bugün anne-baba ile çocuk arasında bir gerilim çıktığında, ortamı yumuşatacak, çocuğun sığınabileceği üçüncü bir kişi yok. Çocuk, sorunlarıyla artık daha yalnız ve daha savunmasız."

3. Zemin: Ebeveynlik Protokolü (Kültürel Daralma) "Üçüncüsü, belki de en zoru: Ebeveynliği deneme-yanılma yoluyla öğreniyoruz. Türkiye çok hızlı değişti ama bu geçişin 'yol haritasını' oluşturamadık. Geniş ailenin o köklü çocuk yetiştirme hafızasını bıraktık ama çekirdek aileye özgü yeni bir sistem de kuramadık. Bugün anne-babalar ya kendi ebeveynlerini taklit ediyor ya da sosyal medyadan duydukları kulak dolgunluğu bilgilerle günü kurtarmaya çalışıyor. Bu rehbersizlik, sorunlar karşısında bizi çaresiz bırakıyor."

4. Zemin: Sınav Sistemi (Psikolojik Daralma) "Ve son olarak: Sınav kıskacı. Bizde kıyaslama okuma-yazmayla başlıyor. Denemeler, etütler, kurslar derken; lise öğrencisinin günü artık dakikalarla yarışıyor. Başka hiçbir şeye yer yok. Bu durum çocuğu tehlikeli bir yere sürüklüyor: Performans odaklı bir nesneye dönüşmek. Çocuk 'Ben ne hissediyorum?' diyen o özne kimliğini kaybediyor; sadece aldığı puan kadar değer gördüğü bir sistemde kaybolup gidiyor."

Final: Görünmezlik ve Kopuş "Peki, bu dört zemin üst üste binince ne oluyor? Çocuk yalıtılıyor. Yalıtılan çocuk, kendini görünür kılacak bir grup arıyor. Bulamadığında ya okuldan kopuyor ya da onu 'görmeyi' vaat eden yanlış gruplara çekiliyor. Okul terki ve olumsuz akran etkisi dediğimiz şey, işte bu sessiz süreçten besleniyor. Çocuk 'bu noktaya' bir gecede gelmiyor; aylar, hatta yıllar süren bir 'görünmezlik süreci' yaşıyor. Asıl soru şu: Bu süreçte hangi yetişkin, nerede, neyi gördü ya da görmezden geldi?"

Sinyaller okul kapısında nasıl okunur? (Okul içi mekanizma)

Peki okul bu sinyalleri nasıl yakalayabilir hocam? Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da yeni paketler açıkladı.

Önce çok çarpıcı bir gerçeğin altını çizelim: Araştırmalar diyor ki, okul saldırısına giden vakaların büyük çoğunluğunda, olaydan önce çevreden en az bir kişi bu niyeti biliyor ya da seziyor. Yani aslında ortada bir sinyal var ama bu sinyal yetişkine ulaşmıyor.

Neden ulaşmıyor? Çünkü çocuk "gammazcı" damgası yemekten korkuyor, "söylesem de bir şey değişmez" diye düşünüyor ya da derdini kime anlatacağını bilmiyor. O hâlde okulun görevi, her çocuğun başına bir dedektif dikmek değil; sinyallerin güvenle akabileceği o kanalları kurmaktır.

Son açıklanan paketlere gelirsek; evet, akran zorbalığı protokolleri veya rehberlik servislerinin güçlendirilmesi on yıllardır beklediğimiz, gerekli adımlardı. Ancak Türkiye'de maalesef bir "olay odaklı paket" refleksi var. Olay oluyor, paket açıklanıyor ve biz aslında sorunu değil, sadece o anki tepkiyi yönetiyoruz. Bu "müjdeli paket" mantığının üç temel kusuru var:

1. "Sertleştirme" Tuzağı

Paketler ağırlıkla kameraya, turnikeye, X-ray cihazına ve polis görünürlüğüne yaslanıyor. Oysa literatür çok net: Turnike koymak ölçülebilir bir adımdır ama önleyici bir adım değildir. Hatta aşırı güvenlik önlemleri okulun iklimini bozar, çocuğun aidiyet duygusunu zedeler. Şunu unutmamalıyız: Önleme, kamera açısının değil, ilişkinin işidir. Çocuğu kamerayla değil, kurduğunuz bağla korursunuz.

2. Pedagoji-Güvenlik Dengesi

Şu anki yaklaşımda denge maalesef "kolluk ve denetim" tarafına kaymış durumda. Bin öğrenciye bir rehber öğretmenin düştüğü bir okulda, merkeze kamerayı koyarsanız dengeyi bozarsınız. Okul güvenliğinin özü pedagojiktir; güvenlik bileşeni ise sadece onu destekleyen bir yardımcıdır. Pedagojiyi zayıflatıp güvenliği artırmak, temeli olmayan bir binaya dış cephe kaplaması yapmaya benzer.

3. Olay-Paket-Unutma Döngüsü

Bu paketlerin en zayıf karnı sürdürülebilirlik. Bir paket açıklanıyor, "şu kadar okula şu kadar önlem" deniyor ama iki yıl sonra o önlemin çocuğun hayatında neyi değiştirdiği ölçülmüyor. Bağımsız bir denetim yok, veri yok. Olay oluyor, paket geliyor, sonra her şey unutuluyor ve bir sonraki olaya kadar bekleniyor. Bu döngü, bizi yapısal bir çözüme götürmez.

Peki, ihtiyacımız olan ne? Bizim "paketlere" değil, "sürdürülebilir bir mimariye" ihtiyacımız var. Bu mimarinin kalbinde kameralar değil, okulda "Tehdit Değerlendirme Ekibi" mantığıyla çalışan profesyonel bir yapı durmalı. Müdür, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni; gelen her sinyali bir ceza gerekçesi olarak değil, bir "imdat çığlığı" olarak görmeli.

Buradaki temel amaç çocuğu dışlamak değil, onu hayata bağlamaktır. Bunun yolu da rehber öğretmenlerimizin üzerindeki o devasa yükü azaltmaktan, onlara hem sayıca hem de yetki bakımından hak ettikleri alanı açmaktan geçiyor. Ancak o zaman okul, sadece ders işlenen bir yer değil; çocuğun her halinden anlaşıldığı güvenli bir yuvaya dönüşebilir.

Aile, dijital alan, silaha erişim (Aile içi mekanizma)

Okulun yanında ailenin ve dijital alanın da rolü var. Sinyaller evde nasıl okunur hocam?

Bir aile için en zor şey, çocuğundaki değişimi fark etmektir. Çünkü bu değişim bir gecede olmaz; her gün küçük, bazen görünmez adımlarla ilerler. Ancak yine de gözden kaçırılmaması gereken çok net göstergeler var:

Uyku düzeninin altüst olması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, arkadaş çevresinin aniden daralması ve ekran başında geçirilen sürenin kontrolsüzce artması... Özellikle çocuk ekran içeriğini gizlemeye başlıyorsa veya bedensel görünümüne dair takıntılı, sert söylemler geliştiriyorsa, bunlar birer alarmdır. Bu belirtiler tek başına değil, bir arada görüldüğünde ebeveynlerin durup düşünmesi gerekir.

Dijital ayak izlerine dikkat! Dijital alana ayrıca bir parantez açmalıyız. Araştırmalar gösteriyor ki, şiddet eylemine yönelen kişilerin büyük bir bölümü, olaydan önce dijital dünyada mutlaka bir iz bırakıyor. Arama geçmişinde, sosyal medya paylaşımlarında veya mesajlarında niyetlerini belli ediyorlar. Buradaki sorumluluk çocuğun telefonunu bir dedektif gibi didiklemek değil; "Çocuğum dijital dünyada hangi fikirlerle besleniyor, kimleri model alıyor?" sorusunu sormaktır. Dijital dünya, çocuğun dış dünyadan yalıtıldığı anlarda sığındığı bir yer haline gelmişse, tehlike çanları çalıyor demektir.

Silaha erişim: Bir kamu sağlığı meselesi Aile sorumluluğunun en somut ve hayati alanı ise silaha erişimdir. Literatür bu konuda çok net: Silaha erişimi kısıtlamak, şiddet olaylarını doğrudan azaltıyor. Eğer evde yasal ya da yasadışı bir silah varsa, bunun çocuğun ulaşamayacağı şekilde, mutlak bir güvenlikle kilitli tutulması gerekir. Bu bir siyasi tartışma değildir; bu, çocuğun ve toplumun korunması adına bir kamu sağlığı meselesidir.

Sözün özü: Yargılanmadan dinlenmek Son olarak, ailenin ruhuna dair en temel kuralı hatırlayalım: Eğer bir çocuk evde bir şey söylediğinde yargılanmadan dinlenmiyorsa, bir daha asla söylemez. Bu kadar basit. Sorunları çözmek istiyorsak, önce o "dinleme koltuğuna" oturmalı ve çocuğun kendisini güvende hissedeceği o duygusal alanı yeniden inşa etmeliyiz.

SONUÇ — Ne Yapmalı?

Yarın sabah ve uzun vadede

Sözü toparlarken hocam, yarın sabah başlamak için ne öneriyorsunuz? Uzun vadede ne yapmalıyız?

İki başlıkta toparlayayım. Önce “yarın sabah” yapılabilecek beş şey; sonra uzun vadeli mimari.

Yarın sabah:

Her okulda Tehdit Değerlendirme Ekibi. Müdür, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve bir sınıf rehber öğretmeninden oluşan; gelen sinyali değerlendiren, kayıt tutan, ölçülü müdahale planı kuran bir ekip. Maliyeti yok; iradeyi gerektirir.

Rehberlik servislerinin yeniden konumlandırılması. Sayıca artırılması, yetkilerinin netleştirilmesi, idari işlerden arındırılması. Rehber öğretmenler bürokrat değil, koruyucu psikolojik hizmet üreten meslek insanlarıdır.

Öğretmen ve veliye “sinyal okuma” eğitimi. Kısa, somut, yargılamadan dinlemeyi öğreten bir modül. Akademik dilden uzak; uygulamaya dönük.

Okul–emniyet–sağlık koordinasyonunun yatay kurulması. Bugün bu üç kurum bir olay anında karşılaşıyor. Olay öncesinde tanışmaları, ortak protokol kurmaları gerekiyor. Mahalle ölçeğinde, ilçe ölçeğinde.

Anonim ve güvenilir ihbar mekanizması. Çocuğun “gammazlama” damgasından çekinmeden bilgi aktarabileceği, yanıt aldığını bildiği bir kanal. Uluslararası örnekler var; uyarlanabilir.

Uzun vadede:

Bakanlıklar arası kalıcı bir koordinasyon yapısı. Millî Eğitim, İçişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet bakanlıklarını okul güvenliği etrafında ortak masaya getiren; her olaydan sonra dağılmayan bir yapı.

Bağımsız izleme ve raporlama. Üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile birlikte kurulan; verileri açık, yıllık rapor üreten bir izleme yapısı. Çünkü verisini ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz.

Olay odaklı paradigmadan çıkış. Türkiye okul güvenliğine bugün ağırlıklı olarak olay sonrası tepki üzerinden yaklaşıyor. Bir olay oluyor, paket açıklanıyor, gündemden düşüyor, bir sonraki olaya kadar bekleniyor. Önleme, hazırlık, müdahale, iyileştirme döngüsünün dördünü birlikte kurmazsak her seferinde yeniden şaşırırız.

Eğitim sistemini sınav baskısından çekme. Bu uzun bir tartışma; ama çocuğun saatlerini geri verme meselesidir. Saati geri vermeden ifade alanı açamayız.

Kapanışta tek bir cümle: her olaydan sonra yeni bir paket açıklamak yerine, bir paketi sürdürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Güvenli okul, kameralarla değil; çocukla kurulan ilişkiyle inşa edilir.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...