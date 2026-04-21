Çocuklarda son yıllarda en belirgin değişim ne oldu?

“ Bugün eğitim dediğimiz şey artık yalnızca sınıfın içinde gerçekleşmiyor. Çocuğun parmak ucunda bir dünya var. Önemli olan o dünyada yönünü kaybetmeden yürüyebilmesi. Ve bunu sağlayacak olan şey korku değil, farkındalık.”

Eğitimci Arzu Kuşcu Topaloğlu ile çocuklarımız üzerine konuştuk.

UZUN YILLAR ÖĞRETMENLİK YAPTINIZ. ÇOCUKLARDA SON YILLARDA EN BELİRGİN DEĞİŞİM NE OLDU?

Uzun yıllar sınıfta olunca kuşaklar arasındaki değişimi çok net görüyorsunuz. En belirgin fark dikkat biçiminde ortaya çıkıyor. Çocuklar artık daha hızlı düşünüyorlar. Bir konuyu kavrama süreleri kısaldı, görsel uyaranlara anında tepki veriyorlar. Ancak aynı hız, dikkat sürelerinin kısalmasıyla birlikte geliyor. Derinleşme ve sabır gerektiren öğrenme süreçlerinde daha çabuk dağılabiliyorlar.

Eskiden bir metin üzerinde uzun süre kalabilen öğrenciler vardı. Şimdi bilgiye ulaşma hızları çok arttı ama bilginin değerini tartma, doğruluğunu sorgulama ve süzme becerileri aynı hızda gelişmedi. Bu bir eleştiri değil; çağın doğal sonucu. Çünkü çocuklar artık sadece kitap okuyan bireyler değil. Aynı zamanda video izleyen, oyun oynayan, sosyal medya içerikleri tüketen, algoritmalarla etkileşime giren bireyler.

Sınıfta şunu fark ettim: Çocuk artık bilgiyi pasif alan değil; sürekli etkileşim içinde olan bir özne. Bu nedenle eğitim yalnızca akademik kazanımlar üzerinden ilerleyemez. Okuma, yazma, matematik kadar; dijital farkındalık, veri bilinci ve mahremiyet kavrayışı da eğitimin doğal bir parçası olmak zorunda. Çünkü çocuk okuldan çıktığında fiziksel bir dünyaya değil, aynı zamanda dijital bir ekosisteme giriyor.

DİJİTAL DÜNYA ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ SİZCE NASIL ETKİLİYOR?

Dijital dünya başlı başına iyi ya da kötü değil. Ama nötr de değil. Tasarlanmış bir alan. Bir mimarisi var, bir ekonomi modeli var, bir yönlendirme dili var. Çocuklar oyun oynadıklarını, video izlediklerini, arkadaşlarıyla mesajlaştıklarını düşünüyorlar. Oysa aynı zamanda bir sistemin içinde hareket ediyorlar.

Beğeniler, önerilen içerikler, otomatik oynatma, sürpriz ödüller, bildirimler… Bunların hepsi çocuğun karar süreçlerini etkileyen tasarım unsurları. Bir çocuk “ben bunu seçtim” derken, aslında önüne hangi seçeneklerin hangi sırayla getirildiğini bilmiyor olabilir. İşte burada eğitim devreye giriyor.

Artık mesele sadece bilgi öğretmek değil; seçim yapma bilinci kazandırmak. Çocuğun “Bu bana neden gösteriliyor?”, “Bu oyunda neden sürekli ödül kazanıyorum?”, “Bu videoyu kapatmak neden zor?” sorularını sorabilmesi gerekiyor. Bu sorular eleştirel düşünmenin dijital versiyonu.

Dijital ortam çocuklara yaratıcılık, öğrenme ve iletişim açısından büyük fırsatlar sunuyor. Ancak aynı ortam dikkat dağınıklığı, bağımlılık eğilimleri, tüketim baskısı ve mahremiyet riskleri de taşıyor. Bu nedenle çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmak değil, o dünyanın nasıl işlediğini anlatmak gerekiyor.

BİR EĞİTİMCİ OLARAK ÇOCUKLARA EN ÇOK HANGİ BECERİYİ KAZANDIRMAK İSTERDİNİZ?

En temel beceri: düşünmeden paylaşmama becerisi.

Bu aslında bir özdenetim meselesi. Durabilme becerisi. Çocuk bir fotoğraf yüklemeden önce bir saniye durabiliyor mu? Bir yorumu yazmadan önce tekrar okuyabiliyor mu? Bir linke tıklamadan önce kaynağı sorgulayabiliyor mu?

Eskiden çocuklara defterlerini kaybetmemeyi, çantalarını düzenli taşımayı öğretirdik. Çünkü defter onların emeğiydi. Şimdi çocukların emeği ve kimliği dijital ortamda da var. Bir kullanıcı adı, bir profil fotoğrafı, bir oyun içi karakter… Bunlar çocuğun dijital uzantıları.

Bu yüzden çocukların “Bu bana mı ait?”, “Bunu herkes görmeli mi?”, “Bu bilgi başkasının eline geçerse ne olur?” sorularını sorabilmesini isterim. Mahremiyet artık sadece kapıyı kapatmak değil. Dijital izini tanımak ve korumak.

Bu beceri korkuyla değil, anlayarak gelişir. Çocuk neden paylaşmaması gerektiğini anlarsa davranış değişir. Sadece yasak duyarsa, gizlice devam eder. Eğitim burada bilinç üretme sürecidir.

AİLELERE EN ÇOK HANGİ KONUDA REHBERLİK İHTİYACI GÖRÜYORSUNUZ?

Aileler genellikle iki uçta duruyor. Ya çok yasaklayıcı bir tutum sergiliyorlar ya da tamamen serbest bırakıyorlar. Oysa çocukların ihtiyacı kontrol değil, rehberlik.

Dijital ortam konusunda korku dili çoğu zaman işe yaramıyor. “Telefonu bırak”, “O oyunu oynama”, “İnternette herkes tehlikeli” gibi cümleler kısa vadede etki yaratabilir ama uzun vadede iletişimi zedeler. Çocuk korktuğu için değil, anladığı için davranışını değiştirmeli.

Aile ile çocuk arasında açık bir iletişim olduğunda riskler azalıyor. Çocuk bir sorun yaşadığında bunu paylaşabiliyorsa, en büyük güvenlik kalkanı oluşmuş demektir. Ebeveynin her şeyi bilmesi mümkün değil ama çocuğunun dünyasına ilgi göstermesi mümkün.

“Bu oyunda seni en çok ne heyecanlandırıyor?”,

“Bu videoyu neden seviyorsun?”,

“Bu uygulama senden hangi bilgileri istiyor?”

Bu tür sorular hem çocuğu düşünmeye sevk eder hem de aileyi dijital dünyanın içine dahil eder. Yasaklayan değil, birlikte keşfeden bir ebeveyn modeli daha sürdürülebilir.

BU TESPİTLERİNİZ SADECE SINIF ORTAMINDAKİ GÖZLEMLERİNİZDEN Mİ OLUŞTU, YOKSA KİŞİSEL YAŞAMINIZ VE YAKIN ÇEVRENİZLE HARMANLANAN BİR SÜRECİN SONUCU MU?

Aslında bu farkındalık tek bir kaynaktan beslenmedi. Yaklaşık otuz yıllık eğitimci hayatım boyunca sınıfta çocukların değişimini adım adım izledim. Tebeşirden akıllı tahtaya, ansiklopediden arama motoruna geçişi gördüm. Ama asıl kırılma dijital dünyanın gündelik hayatın merkezine yerleşmesiyle oldu.

Bu dönüşümü sadece okulda değil, ev ortamında da gözlemledim. Çocukların oyun oynama biçimleri değişti. Sokakta kurulan oyunlar yerini çevrim içi oyunlara bıraktı. Bir oyunun sadece eğlence olmadığını; içinde ödül sistemleri, yönlendirmeler, bazen de bağımlılık mekanizmaları barındırdığını fark ettim.

Pandemi dönemi ise süreci hızlandırdı. Uzaktan eğitimle birlikte ev ortamı bir anda dijital sınıfa dönüştü. Öğretmen, öğrenci ve aile aynı ekranın içinde buluştu. Bu dönemde çocukların dijital ortama maruziyeti arttı ama aynı oranda dijital bilinç gelişmedi. Eğitim ile teknoloji arasındaki mesafe çok hızlı kapandı; fakat güvenlik, mahremiyet ve etik farkındalık aynı hızla ilerlemedi.

Bu süreçte kız kardeşimin bilişim hukuku alanındaki yüksek lisans çalışmaları da bakış açımı genişletti. Ev içinde yaptığımız sohbetlerde şunu fark ettim: Çocukların günlük hayatında karşılaştığı meseleler aslında hukuki ve sistemsel bir zemine sahip. Veri dediğimiz şey sadece teknik bir kavram değil; bir hak meselesi. Oyun tasarımı sadece eğlence değil; bir ekonomi modeli. Siber güvenlik sadece yazılım değil; bir bilinç meselesi.

Yani sınıftaki gözlemlerim, evdeki dijital deneyimler, pandemi sürecinin hızlandırdığı dönüşüm ve hukuki perspektifle yapılan tartışmalar birbirini tamamladı. Bu mesele sadece pedagojik değil; sosyal, teknolojik ve hukuki bir dönüşümün parçasıydı.

Ben şunu gördüm: Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılıyor. Yetişkinler ya korkutuyor ya da görmezden geliyor. Oysa çocukların ihtiyacı açıklama. Onlara “uzak dur” demek yerine, “nasıl yürüneceğini” göstermek gerekiyor.

Çocuk korkutulduğunda susar. Anladığında güçlenir. Dijital ortamın nasıl işlediğini sezgisel olarak kavrayan bir çocuk, yalnızca kendini korumaz; başkasına da zarar vermez. Çünkü bilinç, sadece savunma değil, sorumluluk üretir.

Bu nedenle bu alana yönelmem bir tercih değil, doğal bir sonuç oldu. Otuz yıllık eğitim pratiğinin, ev içi gözlemlerin ve hukuki perspektifin kesiştiği yerde böyle bir üretim ihtiyacı doğdu.

Dijital çağda çocuk olmak artık sadece büyümek değil; görünmez sistemlerin içinde kimliğini koruyabilmek demek. Eğitim de tam burada devreye giriyor.

“Biz çocuklara internetten uzak dur demiyoruz. Onlara interneti anlayarak yürümeyi öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü dijital çağda bilinç, en güçlü koruma kalkanıdır.”

Bugün eğitim dediğimiz şey artık yalnızca sınıfın içinde gerçekleşmiyor. Çocuğun parmak ucunda bir dünya var. Önemli olan o dünyada yönünü kaybetmeden yürüyebilmesi. Ve bunu sağlayacak olan şey korku değil, farkındalık.

