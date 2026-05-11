AKP'li Abdurrahman Uzun'dan mide bulandıran sözler! Duyanın utandığı sözleri o kaydedip paylaştı

AKP yandaşlığı ile tanınan Abdurrahman Uzun’un sokak hayvanlarıyla ilgili mide bulandıran açıklamaları sosyal medyada tepki topladı. Uzun, hayvanseverleri hedef alan sözleriyle büyük rahatsızlık yarattı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve 'Açın pencereleri, artık doğalgaz patronuyuz' sözleri ile tanınan Abdurrahman Uzun, sokak hayvanları üzerinden yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Uzun’un hayvanseverleri hedef alan ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Uzun'un mide bulandıran sözleri, duyana 'yok artık' dedirtti.

Uzun, akla hayale sığmayacak ifadeler kullandı. Uzun şunları sarf etti:

“Kedilerle köpeklerle evlenmek isteyecekler. Ortalıkta dönen köpeklerle alakalı mevzuyu siz hayvanseverlik zannediyorsunuz. Asıl mesele 'zoofili' dedikleri mevzu. Hayvanlara cinsel ilişki”

Açıklamaların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Uzun’a tepki gösterdi. Hayvan hakları savunucuları, sözlerin hayvanseverleri hedef aldığını belirtti.

"DERVİŞİN FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE ODUR"

Uzun’un paylaşımının altına, “Yıllardır hayvan beslerim aklıma bu fikrin ucu dahi gelmedi. Bunların akıllarından geçenlere bak”, “Dervişin fikri ne ise zikri de odur”, “Bu nasıl bir bilinçaltı!” benzeri yorumlar yapıldı.

AKP'nin Büyük İstanbul Kongresi o isme gitti: 'Yaz da olsa açın kombileri' demiştiAKP'nin Büyük İstanbul Kongresi o isme gitti: 'Yaz da olsa açın kombileri' demişti

"AÇIN PENCERELERİ SÖZÜ" İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Abdurrahman Uzun, daha önce doğal gaz keşfiyle ilgili çektiği videoyla gündem olmuştu. Uzun, 21 Ağustos 2020’de yayımladığı videoda, “Açın kombileri, sıcak da olsa yakın kombileri. Artık gaz patronuyuz. 2023’te doğalgaz bedava olacak, bu ülkede kimse doğalgaza para ödemeyecek” demişti.

Bu sözler, daha sonra doğal gaz zamlarıyla birlikte Uzun, sık sık yeniden gündeme geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

