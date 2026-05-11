İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ operasyonunda 23 kişi adliyeye sevk edildi

İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ operasyonunda 23 kişi adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik soruşturmada gözaltına alınan 30 kişiden 7’si serbest bırakıldı, 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye düzenlenen operasyonda yeni aşamaya geçildi. Gözaltına alınan 30 kişiden 23’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

agac-ve-peyzaj-a-s-ye-operasyon-suphel-1304286-387777.jpg

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. (DHA)

agac-ve-peyzaj-a-s-ye-operasyon-suphel-1304287-387777.jpg

8 MAYISTA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs Cuma günü Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

agac-ve-peyzaj-a-s-ye-operasyon-suphel-1304285-387777.jpg

Soruşturma dosyasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk aşamada 29 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım da Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 7 kişi serbest bırakıldı. Bu kişilerden 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

agac-ve-peyzaj-a-s-ye-operasyon-suphel-1304284-387777.jpg

Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Murat Cırık için ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Adnan Cullanmak ise serbest bırakıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Prof. Dr. Hancı’nın çevre mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanındığı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden TÜBİTAK Bilim Ödülü aldığı belirtildi.

İBB’den Özgür Hasan Altuncu, Hancı’nın gözaltına alındığı günün ikiz çocuklarının doğum günü olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: “Çevre mühendisliği alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biridir. İkiz çocuklarının doğum gününde gözaltına alındı. En kısa zamanda evlatlarının yanına, görevinin başına döneceğine eminim.”

YAĞCI YENİDEN GÖZALTINDA

Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Fatih Yağcı oldu. Yağcı’nın, 3 Nisan’da Silivri’de görülen ana davadaki aylık tutukluluk incelemesinde serbest bırakılan 18 kişi arasında yer aldığı belirtildi.

Yağcı, serbest bırakılmasının yaklaşık bir ay ardından bu soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Siyaset
Merkez Bankası'nın yeni ismi hakkında şok detay! AKP'yi yolsuzlukla suçlayan rektörün oğluymuş
Merkez Bankası'nın yeni ismi hakkında şok detay! AKP'yi yolsuzlukla suçlayan rektörün oğluymuş
İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakim karşısında: Casusluk davasında ilk duruşma!
İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakim karşısında: Casusluk davasında ilk duruşma!