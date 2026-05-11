İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ operasyonunda 23 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye düzenlenen operasyonda yeni aşamaya geçildi. Gözaltına alınan 30 kişiden 23’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. (DHA)

8 MAYISTA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs Cuma günü Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk aşamada 29 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım da Türkiye’ye dönüşünde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 7 kişi serbest bırakıldı. Bu kişilerden 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Oktay Özel, Cezayir Aday, Ahmet Kocadağ, Ünal Aksoy ve Hakan Cullanmak hakkında imza şartı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Murat Cırık için ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Adnan Cullanmak ise serbest bırakıldı.

ÜST DÜZEY İSİMLER GÖZALTINDA

Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Prof. Dr. Tuğba Ölmez Hancı’nın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alınmıştı.

Prof. Dr. Hancı’nın çevre mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla tanındığı, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden TÜBİTAK Bilim Ödülü aldığı belirtildi.

İBB’den Özgür Hasan Altuncu, Hancı’nın gözaltına alındığı günün ikiz çocuklarının doğum günü olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı: “Çevre mühendisliği alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan, Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biridir. İkiz çocuklarının doğum gününde gözaltına alındı. En kısa zamanda evlatlarının yanına, görevinin başına döneceğine eminim.”

YAĞCI YENİDEN GÖZALTINDA

Dosyada dikkat çeken isimlerden biri de Fatih Yağcı oldu. Yağcı’nın, 3 Nisan’da Silivri’de görülen ana davadaki aylık tutukluluk incelemesinde serbest bırakılan 18 kişi arasında yer aldığı belirtildi.

Yağcı, serbest bırakılmasının yaklaşık bir ay ardından bu soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.