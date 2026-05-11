İBB Davası’nda 35. gün: Savunmalar sürecek!

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davasının önceki duruşmasında, tutuklu sanıklar Yağmur Cansu Yeşilyurt ve Mustafa Keleş savunma yaptı. Sanık avukatları suçlamaların somut delile dayanmadığını savunarak tahliye talebinde bulunurken, İmamoğlu’nun duruşma salonundaki açıklamaları dikkat çekti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu, 77’si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 35. duruşması bugün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonunda görülecek.

33. duruşmada, tutuklu sanıklar Yağmur Cansu Yeşilyurt ile Mustafa Keleş ve avukatları savunmalarını yaptı.

Yağmur Cansu Yeşilyurt’un avukatları, Cebeci Maden Bölgesi’ndeki faaliyetlerin devlet kurumlarının bilgisi ve denetiminde yürütüldüğünü savundu. Bölgenin Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı’nda yer aldığı, ilgili projelerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MAPEG ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi. Avukatlar, “kaçak döküm” ve “örgüt üyeliği” iddialarının somut delile dayanmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Mustafa Keleş ise savunmasında, babası Fatih Keleş ile arasında aile bağı dışında herhangi bir örgütsel ilişki bulunmadığını söyledi. Cezaevindeki ağır koşulları anlatan Keleş, yaklaşık 11 aydır kalabalık bir koğuşta tutulduğunu ve sağlık sorunları yaşandığını ifade ederek tahliyesini istedi. Avukatları da iddianamede çelişkiler bulunduğunu, müvekkillerinin “rehine” gibi tutulduğunu savundu.

Duruşmada söz alan İmamoğlu, Mustafa Keleş’e yönelttiği sorular sırasında duygusal anlar yaşadı. “Allah hiçbir babaya böyle evlat işkencesi yaşatmasın” diyen İmamoğlu, süreç nedeniyle “devlet adına özür diliyorum” dedi. Duruşma çıkışında ise destekçilerine seslenen İmamoğlu, “Bu hafta daha güçlüyüm, haftaya daha da güçlü olacağız. Bu iftiraname, gıybetname, terfiname çöptür” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

