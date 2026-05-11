Onur Buldu'yu yakın arkadaşı dolandırdı! "Meğer paraları yiyormuş"

Ünlü oyuncu Onur Buldu, katıldığı bir programda hayatının en büyük şoklarından birini nasıl yaşadığını anlattı. Güldür Güldür Show’un "Bilal"i olarak tanınan ünlü oyuncu, ev sahibi olma hayali kurarken en yakın dostu tarafından dolandırıldığını açıkladı.

Alper Kul’un YouTube programına konuk olan Buldu, yaşadığı dolandırıcılık hikayesini ilk kez paylaştı.

"ÖDEMELERİ YAKIN ARKADAŞIMA GÖNDERDİM"

Ev almak için güvendiği bir dostunun aracılığıyla tanıştığı müteahhit ile el sıkışan ünlü oyuncu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ödemeleri yakın arkadaşıma gönderdim. Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş."

MÜTEAHHİDİN TELEFONUYLA GELEN BÜYÜK ŞOK

Tüm ödemelerini tamamladığını düşünen Onur Buldu, tapu işlemleri için gün sayarken gelen bir telefonla sarsıldı. Müteahhidin kendisini arayarak ödemeyi sorması üzerine gerçeğin ortaya çıktığını belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bana ‘Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?’ dedi. Ben de ‘Abi hepsini ödedim’ dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş."

İhanete uğradığını öğrendiği o anlarda yanında meslektaşı Uğur Bilgin’in de olduğunu söyleyen Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti." dedi.