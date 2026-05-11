Ünlü oyunculara dava şoku! O film polisleri ayağa kaldırdı

İki Hollywood yıldızı Matt Damon ve Ben Affleck, hem yapımcılığını üstlendikleri hem de başrollerinde yer aldıkları “The Rip” filmi nedeniyle polisle karşı karşıya geldi. İki oyuncuya, Miami polisinin “kirli” gösterildiği iddiasıyla polisler tarafından dava açıldı.

“Gerçek olaylardan esinlenilmiştir” uyarısıyla başlayan film, ocak ayında yayınlandı. Filmin senaristi ve yönetmeni Joe Carnahan daha önce yaptığı açıklamada, hikayenin 2016 yılında Miami Lakes’te gerçekleştirilen bir uyuşturucu baskınından ilham aldığını belirtmişti.

Söz konusu operasyonda Miami-Dade Polis Merkezi’nin 24 milyon dolardan fazla aklanmış paraya el koyduğu, bunun da Miami-Dade tarihindeki en büyük para operasyonlarından biri olduğu ifade edilmişti.

"BİZ ASLA BİR DOLAR BİLE ÇALMADIK"

2016’daki baskında görev alan çok sayıda polis memuru, açtıkları davada filmin kendilerini haksız yere zan altında bıraktığını ve itibarlarını zedelediğini öne sürdü.

2016’daki operasyonun baş dedektifi Jonathan Santana ise basına yaptığı açıklamada, “Biz asla bir dolar bile çalmadık” ifadelerini kullandı.

İrem Derici: Çok pişmanım param kalmadı

Santana, 10 yıl süren soruşturmada yürüttüğü çalışmalar nedeniyle daha önce takdir gördüğünü ancak “The Rip” filminin yayımlanmasının ardından insanların kendisiyle alay etmeye başladığını söyledi. Dedektif, çevresindekilerin kendisine milyonlarca dolar çalmış gibi davrandığını dile getirdi.

Dava dilekçesinde ayrıca, polis memurlarının şüphelileri kandırdığı, kartelle doğrudan temas kurduğu ve ele geçirilen paranın bir kısmını yasa dışı yollarla zimmete geçirmeyi planladığına dair sahneler de dahil olmak üzere filmden çeşitli bölümlere atıf yapıldı.

"POLİS MEMURLARINI KİRLİ GÖSTERDİLER"

Polisleri temsil eden avukat, yaptığı açıklamada, filmdeki tasvirlerin müvekkillerinin itibarına zarar verdiğini belirterek, “Polis memurlarını kirli gösterdiler, müvekkillerimi kirli gösterdiler. İtibarları zedelendi. Müvekkillerim artık hayatlarının geri kalanında herkesin onları kirli olarak algılaması nedeniyle zarar görecekler” ifadelerini kullandı.