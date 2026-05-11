Kıbrıs'ta sahne alan ünlü şarkıcı İrem Derici, konser öncesi basın mensuplarına konuştu. Sağlık sorunlarından özel hayatına, yeni albümünden mahkemelik olduğu sosyal medya paylaşımlarına kadar her konuda itiraflarda bulunan Derici, fevri çıkışlarının kendisine pahalıya patladığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medyadaki fevri çıkışları nedeniyle ciddi bir maddi kayba uğradığını itiraf etti. "Pişman olduğunuz oluyor mu?" sorusuna yanıt veren Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Pişman oluyorum. Eve sürekli kağıt geliyor, birilerine sosyal medyadan hakaret etmişim diye... Çok pişmanım, param kalmadı. Üç tane daha davam var."

"YANLIŞ İLAÇ VERİYORLARMIŞ"

Habertürk'ün haberine göre, hiçbir şeyi izleyemediğini ve odaklanma sorunu yaşadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Benim uyku hastalığım varmış. Yıllarca yanlış ilaç veriyorlarmış. 39 yıldır uyumuyormuşum, çözeceğiz inşallah" dedi.

Onur Buldu'yu yakın arkadaşı dolandırdı! "Meğer paraları yiyormuş"

"İDDİAYI SEVMEM AMA POPU KURTARACAĞIM"

Müzik kariyeriyle ilgili iddialı konuşan Derici, 5 Haziran'da yayınlanacak 13 şarkılık yeni albümü için müjdeyi verdi. Sezen Aksu’dan da şarkı aldığını belirten ünlü isim, "Yemin ediyorum iddiayı sevmem ama popu kurtaracağım. 2021'den beri uğraşıyorum, bu defa başka" şeklinde konuştu.

Melih Kunukçu ile ilişkisinde ikinci yıla girmeye hazırlanan Derici, evlilik planlarına da değindi. Düğün masraflarından kaçınacağını belirten şarkıcı, "Düğün yapamam, sadece nikâh... Her şey pahalı, param albüme gitti. Ev aldım, tadilat yaptırdım. Aramızda nikah yapacağız" dedi.