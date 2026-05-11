Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa tarafından Kosova'da düzenlenen Sunny Hill Festivali tarafından bu yıl sahne alacak sanatçılar açıklanmaya başladı.

Her yıl 100 binden fazla kişiyi ağırlayan Sunny Hill Festival'ine son dönemin dikkat çeken grubu Manifest de davet edildi.

Festivalin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Manifest grubunun katılımı büyük bir coşkuyla karşılandı.

MANİFEST DUYURULDU

Yapılan açıklamada grubun festivalin ruhuna olan uyumuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Manifest'i sahnemizde ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız. Sunny Hill ruhuna tam olarak uyan yeni bir enerji dalgası, tavır ve ses dalgası getiriyorlar. Priştine hazır ol, bu sadece başlangıç!"

Dukagjin Lipa ve ailesi tarafından kurulan festivalde geçen yıl Dua Lipa, Shawn Mendes, Fatboy Slim, Peggy Gou, Anyma, Mochakk ve daha birçok isim sahne almıştı.

Avrupa'nın en iyi 10 orta ölçekli festivali arasında iki kez aday gösterilen Sunny Hill Festivali, bu yıl 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında Priştine'de gerçekleşecek.