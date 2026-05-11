Star Wars'un unutulmaz ismi huzurevinde hayatını kaybetti

Star Wars'un unutulmaz ismi huzurevinde hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Star Wars filminde Moff Jerjerrod karakterine hayat veren usta 82 yaşındaki oyuncu Michael Pennington, kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Star Wars filmi ile tanınan, dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Michael Pennington, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun, son günlerini geçirdiği Londra'daki Denville Hall adlı huzurevinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü, uzun yıllardır beraber sahne aldığı dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

michael-pennington.webp

ACI HABERİ YAKIN DOSTU DUYURDU

Vefat haberini kamuoyuyla paylaşan isim, Pennington’ın dostu ve meslektaşı Miriam Margolyes oldu. Margolyes, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamada, Pennington’ı "parlak, bilge ve kelimenin tam anlamıyla berrak bir sanatçı" olarak tanımladı. Margolyes, "Onu kaybettiğimiz için kalbim paramparça" dedi.

Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...

10'DAN FAZLA KİTAP YAZDI

Dünya çapında Star Wars: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filmindeki Moff Jerjerrod rolüyle tanınan Pennington, İngiliz tiyatrosunun usta isimlerinden biriydi. 1986 yılında kurduğu English Shakespeare Company ile tiyatro tarihine geçen ünlü oyuncu, ayrıca hayatı boyunca ondan fazla kitap kaleme aldı.

michael-pennington.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Magazin
Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...
Dev festivalde Manifest sürprizi: Dua Lipa'dan Shawn Mendes'e...
Ünlü oyunculara dava şoku! O film polisleri ayağa kaldırdı
Ünlü oyunculara dava şoku! O film polisleri ayağa kaldırdı