Star Wars'un unutulmaz ismi huzurevinde hayatını kaybetti

Star Wars filmi ile tanınan, dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Michael Pennington, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun, son günlerini geçirdiği Londra'daki Denville Hall adlı huzurevinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen ünlü oyuncunun ölümü, uzun yıllardır beraber sahne aldığı dostları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

ACI HABERİ YAKIN DOSTU DUYURDU

Vefat haberini kamuoyuyla paylaşan isim, Pennington’ın dostu ve meslektaşı Miriam Margolyes oldu. Margolyes, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamada, Pennington’ı "parlak, bilge ve kelimenin tam anlamıyla berrak bir sanatçı" olarak tanımladı. Margolyes, "Onu kaybettiğimiz için kalbim paramparça" dedi.

10'DAN FAZLA KİTAP YAZDI

Dünya çapında Star Wars: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü filmindeki Moff Jerjerrod rolüyle tanınan Pennington, İngiliz tiyatrosunun usta isimlerinden biriydi. 1986 yılında kurduğu English Shakespeare Company ile tiyatro tarihine geçen ünlü oyuncu, ayrıca hayatı boyunca ondan fazla kitap kaleme aldı.