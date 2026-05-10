Ünlülerden Anneler Günü mesajları

Ünlü isimler, Anneler Günü'nde sosyal medya üzerinden duygusal ve anlamlı mesajlar paylaştı.

İşte ünlülerin öne çıkan bazı Anneler Günü mesajları:

Pınar Altuğ: Ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim. Senin annen olmak çok ama çok güzel.

Kenan Doğulu: Varlığıyla dünyamı güzelleştiren, her anımda desteğini hissettiğim canım annem... Bana olan inancın ve sonsuz emeğin en büyük gücüm. İyi ki varsın. Anneler Günün kutlu olsun!

Aynı zamanda yüreğindeki ışıkla yol gösteren, dünyayı güzelleştiren ve anne sıcaklığını kalbinde taşıyan tüm kadınların Anneler Gününü içtenlikle kutlarım.

Gülben Ergen: Annen, onun hüznü, onun yaşayamadıkları, senin kaderindir… Annen hayatla göbek bağındır… Anneler Günümüz Kutlu Olsun.

Zeynep Bastık yeniden evleniyor! Yüzüklü kare geldi

Hakan Altun: Başta canım annem olmak üzere, evladını özlemle ananların, şehit annelerinin,

anne olmayı bekleyenlerin, çocuklarına hem anne hem baba olanların, şefkatiyle büyüten, sevgisiyle iyileştiren ve kendini anne hisseden tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun.

Akın Akınözü: Bir gün yine yeniden kavuşacağız meleğim… Varlıklarında da yokluklarında da bize güven dolu bir kucak sunan tüm annelerin “Anneler Günü” kutlu olsun

Melek Mosso: Seni çok seviyorum. Sevginin en saf hali, emeğin en güzeli… Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun, iyi ki varsınız."

Yonca Evcimik: Canımız annemiz. Böyle günlerde burnumuzun direği sızlıyor. Seni çok özlüyoruz. Yaşarken kıymetini bilin güzel annelerinizin, bolca vakit geçirin onlarla.

"TÜM ANNELERİN ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Erol Evgin: Sevgili dostlar, bugün Anneler Günü. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Ayrıca sonsuzluğa göç etmiş annelerimizin ve annelik duygularını yüreğinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü en güzel dileklerimle, en içten duygularımla kutluyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun.

Tülin Şahin: Anne olmak; bazen herkes uyurken sessizce düşünmek, bazen yorulursa da güçlü görünmek, bazen de bir çocuğun gülüşünde dünyayı unutabilmektir. Bir annenin sevgisi büyüdükçe aslında bir toplumun geleceği büyür. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.