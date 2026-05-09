Aras Bulut İynemli imzayı attı: Partneri belli oldu

Aras Bulut İynemli'nin merakla beklenen yeni projesi netleşti. Ünlü oyuncu, "Eve Giden Yol" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanırken, dizinin kadın başrol oyuncusu da belli oldu.

Aras Bulut İynemli’nin yeni dizisindeki partneri, ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya oldu. İkili, yıllar önce "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde de birlikte rol almıştı. Yaklaşık 13 yıl aradan sonra bu kez dijital bir platformda partner olarak bir araya gelecek olan ikili, hayranlarını heyecanlandırdı.

"LOST" ESİNTİLİ BİR HİKAYE

Senaryosunu Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda, İynemli ile daha önce de çalışan Onur Saylak oturuyor.

Dünya çapında fenomen olan "Lost" dizisini andırdığı belirtilen yapımda, sarsıcı bir kaza sonrası kesişen gizemli hayatlar işlenecek.

Aras Bulut İynemli, dizide iki çocuk babası olan Kemal karakterine hayat verecek. Nilperi Şahinkaya ise Kemal'in eşi Şebnem olarak izleyici karşısına çıkacak.