Galatasaray, 26. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda kutlamalarda dünyaca ünlü bir yıldızı ağırlamaya hazırlanıyor.

Taraftarına unutulmaz bir gece yaşatmak isteyen sarı kırmızılı yönetimin, ünlü şarkıcı Dua Lipa ile temasa geçtiği öğrenildi.

4 ŞARKI İÇİN 2 MİLYON DOLAR

Yakup Çınar'ın haberine göre, ünlü şarkıcıya şampiyonluk kutlamalarında sahne alması için 2 milyon dolarlık bir teklif yapıldı. Anlaşmanın sağlanması durumunda yıldız ismin, kutlama gecesinde 4 şarkı seslendirmesi planlanıyor.

Dua Lipa cephesinin de teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Bugün saat 20.00'da Antalyaspor'u Rams Park'ta konuk edecek olan Galatasaray, maçı kazanması durumunda Fenerbahçe'nin aldığı sonuca bakmadan 26. şampiyonluğunu ilan edecek.