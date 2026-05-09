Galatasaray’ın şampiyonluk primi belli oldu: Dursun Özbek gözünü kararttı

Süper Lig’in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Antalyaspor’u yenmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin Antalyaspor maçı öncesi şampiyonluk primi belli oldu.

Sabah’ın haberine göre; Yönetim, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Antalyaspor galibiyeti için de 5 milyon euroluk prim verileceğinin sözünü futbolculara verdi.

OKAN BURUK’TAN EKSTRA ÖDÜL

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edilmesi halinde oyunculara 4-5 günlük izin vermeyi düşünüyor.

Ligde geçen hafta Samsunspor’a alınan yenilgi sonrası 4 günlük iznin iptal edildiği ifade edildi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Antalyaspor maçı, RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak.