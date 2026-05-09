Galatasaray’ın şampiyonluk primi belli oldu: Dursun Özbek gözünü kararttı

Galatasaray’ın şampiyonluk primi belli oldu: Dursun Özbek gözünü kararttı
Yayınlanma:
Süper Lig’de sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, şampiyonluk için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar maçı kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk için dev bir prim belirledi.

Süper Lig’in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak.
Galatasaray, Antalyaspor’u yenmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin Antalyaspor maçı öncesi şampiyonluk primi belli oldu.
Sabah’ın haberine göre; Yönetim, Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Antalyaspor galibiyeti için de 5 milyon euroluk prim verileceğinin sözünü futbolculara verdi.

OKAN BURUK’TAN EKSTRA ÖDÜL

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edilmesi halinde oyunculara 4-5 günlük izin vermeyi düşünüyor.
Ligde geçen hafta Samsunspor’a alınan yenilgi sonrası 4 günlük iznin iptal edildiği ifade edildi.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Antalyaspor maçı, RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Altay’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Spor
Çorum FK ve Bodrum FK'ya kötü haber: TFF duyurdu
Çorum FK ve Bodrum FK'ya kötü haber: TFF duyurdu
Yok artık Amedspor: İlk transfer İngiltere Premier Lig'den
Yok artık Amedspor: İlk transfer İngiltere Premier Lig'den