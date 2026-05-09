Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.
AVAR'da ise Osman Gökhan Bilir görev yapacak.
GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ
Süper Lig'de oynanacak tüm maçların VAR hakemleri şu şekilde:
Gençlerbirliği – Kasımpaşa: VAR: Eren Özyemişçioğlu / AVAR: Hüseyin Aylak
Galatasaray – Antalyaspor: VAR: Özer Özden / AVAR: Mehmet Salih Mazlum
Beşiktaş – Trabzonspor: VAR: Erkan Engin / AVAR: Osman Gökhan Bilir
Başakşehir – Samsunspor: VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Bülent Birincioğlu
Kocaelispor – Fatih Karagümrük: VAR: Abdullah Buğra Taşkınsoy / AVAR: Sinan Dereci
Göztepe – Gaziantep FK: VAR: Turgut Doman / AVAR: Onur Özütoprak
Konyaspor – Fenerbahçe: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Samet Çiçek
Eyüpspor – Çaykur Rizespor: VAR: Davut Dakul Çelik / AVAR: Samet Çavuş
Alanyaspor – Kayserispor: VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Ferhan Kestanlıoğlu