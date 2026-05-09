Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak ve maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş-Trabzonspor maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu.

AVAR'da ise Osman Gökhan Bilir görev yapacak.

GÜNÜN MAÇLARININ VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'de oynanacak tüm maçların VAR hakemleri şu şekilde:

Gençlerbirliği – Kasımpaşa: VAR: Eren Özyemişçioğlu / AVAR: Hüseyin Aylak

Galatasaray – Antalyaspor: VAR: Özer Özden / AVAR: Mehmet Salih Mazlum

Beşiktaş – Trabzonspor: VAR: Erkan Engin / AVAR: Osman Gökhan Bilir

Başakşehir – Samsunspor: VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Bülent Birincioğlu

Kocaelispor – Fatih Karagümrük: VAR: Abdullah Buğra Taşkınsoy / AVAR: Sinan Dereci

Göztepe – Gaziantep FK: VAR: Turgut Doman / AVAR: Onur Özütoprak

Konyaspor – Fenerbahçe: VAR: Sarper Barış Saka / AVAR: Samet Çiçek

Eyüpspor – Çaykur Rizespor: VAR: Davut Dakul Çelik / AVAR: Samet Çavuş

Alanyaspor – Kayserispor: VAR: Ümit Öztürk / AVAR: Ferhan Kestanlıoğlu