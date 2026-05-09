Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman açıklaması: Kendisiyle görüştüm

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongrede başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ı da görevlendireceği ileri sürülmüştü.

Ancak Kocaman'ın teknik direktör mü, yoksa futbol sorumlusu olup olmayacağı konusu açıklığa kavuşmadı.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de katıldığı programda Aykut Kocaman'la görüşüp, takımla ilgili sohbet ettiğini açıkladı.

"FENERBAHÇE İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Dilmen, şunları söyledi:

"Kante 35 yaşında. Fransa Milli Takımı'nda bu yaşta hala oynamak, ilk geldiğinde biliyorsunuz 8'e falan kaydırmıştı hoca onu. Ona da kötülük yapmıştı, 6 oynadığı zaman büyük futbolcu. Guendouzi ile falan oynadığı zaman...



Bana göre Fenerbahçe tarihinin en iyi orta sahası var Fenerbahçe'de şu anda. Bir kere Aykut Kocaman da sohbet ederken söyledi. Guendouzi, Kante, İsmail, Fred iyi halde olmamasına rağmen, Asensio, Talisca... Kante, Guendouzi olduğu zaman bunlar başka seviye oyuncular.

Fenerbahçe'nin orta sahası ligin en güçlü orta sahası. Galatasaray'ın Toreira'sı, Lemina'sı, Gabriel Sara'sı, İlkay'ı da dahil olmak üzere... Fenerbahçe'de bu orta saha figürleri çok başka durumdalar, Fenerbahçe için büyük şans bence."