İşte Aziz Yıldırım'ın ilk hoca adayı: Herkes "Aykut Kocaman" derken ters köşe yapacak

İşte Aziz Yıldırım'ın ilk hoca adayı: Herkes "Aykut Kocaman" derken ters köşe yapacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kongrede adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın kazanması halinde teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getireceği ileri sürülüyordu. Ancak Yıldırım'ın planının değiştiği belirtilirken, ilk adayının kim olduğu ile ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu resmen açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç’a kaybetmişti.
2024 yılında bir kez daha aday olan Aziz Yıldırım, yeniden Ali Koç’a kaybetmişti.
Seçime adaylığını açıklayan Yıldırım, Hakan Safi’nin rakibi oldu.

FLAŞ AYKUT KOCAMAN GELİŞMESİ

Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman’ı takımın başına getirmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
Fanatik’te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım’ın sürpriz bir hamle ile Aykut Kocaman’ı futboldan sorumlu yönetici yapabileceği öne sürüldü.

HERKES ''AYKUT KOCAMAN'' DERKEN İŞTE O İSİM

Aykut Kocaman’ın tam yetki alarak futbolun her şeyiyle ilgileneceği aktarıldı.
Teknik direktörlük için düşünülen isminse Mark van Bommel olduğu iddia edildi.
Şu anda boşta olan Hollandalı teknik adam, son takımı Antwerp’i 2022-23 sezonunda, tam 66 yıl sonra Belçika Ligi’nde şampiyon yapmayı başarmıştı.

bomme.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Spor
Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı
Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman açıklaması: Kendisiyle görüştüm
Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman açıklaması: Kendisiyle görüştüm