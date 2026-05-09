İşte Aziz Yıldırım'ın ilk hoca adayı: Herkes "Aykut Kocaman" derken ters köşe yapacak

Fenerbahçe’de eski başkan Aziz Yıldırım, yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde 20 yıl başkanlık yapan Yıldırım, 2018 yılında Ali Koç’a kaybetmişti.

2024 yılında bir kez daha aday olan Aziz Yıldırım, yeniden Ali Koç’a kaybetmişti.

Seçime adaylığını açıklayan Yıldırım, Hakan Safi’nin rakibi oldu.

FLAŞ AYKUT KOCAMAN GELİŞMESİ

Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Aykut Kocaman’ı takımın başına getirmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

Fanatik’te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım’ın sürpriz bir hamle ile Aykut Kocaman’ı futboldan sorumlu yönetici yapabileceği öne sürüldü.

HERKES ''AYKUT KOCAMAN'' DERKEN İŞTE O İSİM

Aykut Kocaman’ın tam yetki alarak futbolun her şeyiyle ilgileneceği aktarıldı.

Teknik direktörlük için düşünülen isminse Mark van Bommel olduğu iddia edildi.

Şu anda boşta olan Hollandalı teknik adam, son takımı Antwerp’i 2022-23 sezonunda, tam 66 yıl sonra Belçika Ligi’nde şampiyon yapmayı başarmıştı.