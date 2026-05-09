13 yıllık evlilik bitti! 2.5 milyon lira tazminat ödeyecek

Beslenme uzmanı Ender Saraç, 3 yıl önce eşi tarafından ağır hakaret, tehdit, iftira ile psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle çekişmeli boşanma davası açtı.

Karşı boşanma davası açan Benan Saraç da eşinin kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Çift, boşanma davasının karar duruşmasına avukatlarıyla birlikte katıldı.

Ender Saraç Davasında Flaş Gelişme!

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme, Ender Saraç ile Benan Saraç’ın karşılıklı olarak açtıkları davaları kabul ederek çiftin çekişmeli olarak boşanmasına karar verdi. İki çocuğun velayeti anneye verilirken, Ender Saraç’ın çocukları için aylık 100 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca Ender Saraç’ın, maddi ve manevi olmak üzere toplam 2,5 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Ender Saraç, 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla da gündeme gelmişti. 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan 2024 yılında beraat etti.