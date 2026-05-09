Zeynep Bastık yeniden evleniyor! Yüzüklü kare geldi

Türk pop müziğinin ünlü ismi Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü cephesinden hayranlarını heyecanlandıran bir kare geldi.

İki yıldır aşk yaşayan ünlü çift, sosyal medya üzerinden paylaştıkları yüzüklü fotoğraf ve altına düştükleri "soon" (yakında) notuyla yakında evleneceklerini duyurdu. Serkay Tütüncü, Bastık'a Paris'te evlenme teklifi etti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken ikili, geçtiğimiz gün birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamıştı.

Zeynep Bastık, sevgilisi Serkay Tütüncü ile fotoğrafını şu sözlerle paylaşmıştı:

"Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım. "