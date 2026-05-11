Konuşamayan çocukların ağzına anahtar soktu: Sahte şifacının kapısında randevu kuyruğu

Şanlıurfa'da konuşma güçlüğü çeken çocukların ağzına anahtar sokarak tedavi uyguladığını iddia eden bir şahsın kapısında oluşan uzun kuyruklar, yurttaşın sağlık arayışında sürüklendiği tabloyu ortaya koydu. Günler öncesinden randevu alan aileler, çocuklarına şifa bulma umuduyla Türkiye'nin dört bir yanından Viranşehir'deki bir camiye akın ediyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir cami yerleşkesinde Seyit Cuma Tüfeyhi isimli şahıs, konuşma güçlüğü çeken çocukların dilini bir anahtarla açtığını iddia ediyor. Kaydedilen görüntülerde, Tüfeyhi'nin konuşamayan ve kelimeleri telaffuz edemeyen çocukları karşısına aldığı görülüyor. Urfadasın.com'da yer alan habere göre, şahıs, sözde manevi değeri olduğunu iddia ettiği bir anahtarı çocukların önce yanaklarına koyuyor, ardından da doğrudan ağızlarının içine sokuyor. Türkiye'de sık sık gündeme gelen bu ve benzeri uygulamalara eklenen son olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

GÜNLER ÖNCESİNDEN RANDEVU ALINIYOR

Bilimsel tıptan sonuç alamayan veya doğrudan bu yöntemlere yönelen vatandaşlar, sahte şifacının kapısında bekliyor. Edinilen bilgiye göre, aileler çocuklarına bu işlemi yaptırabilmek için günler öncesinden randevu alarak bölgeye geliyor. Randevu sistemiyle çalışan kişinin kapısında oluşan uzun kuyruklar, uygulamaya gösterilen talebin boyutunu belgeliyor.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

Hiçbir tıbbi geçerliliği olmayan bu yöntemin kalabalık kitlelere uygulanıyor olması dikkat çekerken, sahte şifacıya sadece Şanlıurfa ve çevre illerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerin olduğu öne sürülüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

