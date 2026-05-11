Dervişoğlu'ndan 'Erdoğan'la yarım saat telefon görüşmesi' iddialarına yanıt

Dervişoğlu'ndan 'Erdoğan'la yarım saat telefon görüşmesi' iddialarına yanıt
Yayınlanma:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile telefon görüşmesi yapıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Dün akşam saatlerinde, Dervişoğlu ve Erdoğan arasında yarım saatlik bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre geçen hafta yapılan bu görüşmede Erdoğan Dervişoğlu'na, 'CHP'nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı' için teşekkür etmiş, Dervişoğlu da bu ifadelerin ardından 'istikrar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği' yanıtını verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlarda iki liderin görüşmelerini sürdürme konusunda karşılıklı mesaj verdikleri de iddia edildi.

Dervişoğlu Erdoğan'a böyle seslendi: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim olDervişoğlu'ndan Erdoğan'a: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol

erdogan-telefon.jpg

DERVİŞOĞLU İDDİALARI YALANLADI

Hayli dikkat çeken bu iddia İYİ Parti liderine soruldu. Konu hakkında Nefes'e konuşan Dervişoğlu, Erdoğan ile telefon görüşmesi iddialarını yalanladı. Kesin bir dil ile konuştuğu kaydedilen Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret" şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!
8 yaşındaki çocuk okul sokağındaki kaçak elektriğe kapıldı! Annesi 'Ömrümüzden gitti' diyerek anlattı
8 yaşındaki çocuk okul sokağındaki kaçak elektriğe kapıldı! Annesi 'Ömrümüzden gitti' diyerek anlattı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü