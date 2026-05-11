Dervişoğlu'ndan 'Erdoğan'la yarım saat telefon görüşmesi' iddialarına yanıt

Dün akşam saatlerinde, Dervişoğlu ve Erdoğan arasında yarım saatlik bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre geçen hafta yapılan bu görüşmede Erdoğan Dervişoğlu'na, 'CHP'nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı' için teşekkür etmiş, Dervişoğlu da bu ifadelerin ardından 'istikrar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği' yanıtını verdi. Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlarda iki liderin görüşmelerini sürdürme konusunda karşılıklı mesaj verdikleri de iddia edildi.

Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a: Nemrutlaşmadan millet iradesine teslim ol

DERVİŞOĞLU İDDİALARI YALANLADI

Hayli dikkat çeken bu iddia İYİ Parti liderine soruldu. Konu hakkında Nefes'e konuşan Dervişoğlu, Erdoğan ile telefon görüşmesi iddialarını yalanladı. Kesin bir dil ile konuştuğu kaydedilen Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret" şeklinde açıklama yaptı.